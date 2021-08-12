Роспотребнадзор: отобранные в Тюмени пробы воды не соответствуют нормативам по нескольким показателям

Отобранные в Тюмени пробы воды не соответствуют нормативам по нескольким показателям. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени пожаловались 70-й раз в местное управление Роспотребнадзора на вонючую воду и в целом на ухудшение ее качества. Ведомство внепланово проверило местный водоканал и выявило некоторые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

– Отобранные пробы питьевой воды на Метелёвском водозаборе не соответствуют нормативам по органолептическим показателям, а также по показателю «перманганатная окисляемость». В адрес ООО «Тюмень Водоканал» направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, – сообщили в управлении.

В ведомстве также подчеркнули, что в целом в Тюменской области 88,7% населения обеспечено доброкачественной питьевой водой, которая отвечает требованиям безопасности. Кроме того, в последние годы намечается устойчивая тенденция к улучшению данного показателя. Химические вещества, выбранные для постоянного лабораторного контроля, соответствуют региональным особенностям с учетом состава воды водоисточников, а также технологии производства питьевой воды.

– Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения области в динамике улучшается по санитарно-химическим показателям и показателям безопасности. Так, доля проб питьевой воды в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составляет 18% (2020 г. – 18%, 2019 г. – 18,1%, 2018 г. – 18,7%, 2017 г. – 19,1%), по микробиологическим показателям снизилась до 0,8% (2020 г. – 1,7%, 2019 г. – 2,1%, 2018 г. – 2,1%, 2017 г. – 2,4%), – отметили в ведомстве.

Кстати, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению за первое полугодие этого года вынесено 28 постановлений, наложено штрафов на сумму 315 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по требованию прокуратуры из-за вонючей воды проверку проведет Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По ее итогам контролирующим органом будет дана оценка соответствию питьевой воды требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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