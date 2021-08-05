«Молния ударила прям в дорогу!». Жители Тюмени переживают мощнейший ливень с грозой и делятся фотографиями непогоды

Жители Тюмени переживают мощнейший ливень с грозой и делятся фотографиями непогоды. Фото - Иван Волков.

Тюмень накрыло мощнейшим ливнем с грозой. Жители города в социальных сетях делятся не только своими эмоциями и переживаниями, но и фотографиями, так сказать, с места событий.

Фото - Егор Бекк.

Горожане так комментируют непогоду в социальных сетях: «Долбило беспощадно со всех сторон. Дома даже тройник щёлкнул и вспыхнул за секунды, перед тем как всё электричество отключило. Глаза устали от ярчайших вспышек»; «У меня перед окном есть дорога, так вот я смотрю в окно, а там молния ударила прям в дорогу»; «Давно такого грома не было! Жутковато»; «В Зареке прям четко наблюдается это, молнии толстые, звук за секунду доходит, просто ужас»; «Реально какой-то лютый пипец. Очень страшно. Я такого не видела грома никогда, дрожит пол. Электричество мерцает, сигнал у телека пропал даже».

Фото - Мария Грычанюк.

Также местные жители сообщают, что по всему городу из-за мощнейшего грома у автомобилей срабатывают сигнализации. Так что многие не могут уснуть. Хорошо, что сегодня последний рабочий день на этой неделе: в субботу можно хорошо выспаться после такой непогоды.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях на предстоящие два дня. Спасатели призывают местных жителей к осторожности.

Так, по данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 6 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. В этот день будет дуть ветер юго-восточного направления, с переходом на юго-западное, со скоростью 6 – 11 м/с (порывы местами 15 – 18 м/с). Температура наружного воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +24...+29.