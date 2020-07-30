«ДОЛИНА РОЗ» - новый сад ИВА ПАРК, где живет любовь. Фото предоставлено "КП".

ИВА ПАРК, известное знаковое культурно образовательное пространство нашего города, любит удивлять. То серией ландшафтных садов в миниатюре Astra Garden, где приятно качаться на качелях и разглядывать реку времени. То настоящим Японским садом, в котором скрыта философия гармонии человека и окружающего мира. Вот и в этот раз, в канун юбилейного Дня города Тюмени ИВА ПАРК преподнес очередной сюрприз - собрал гостей на открытие еще одного уникального проекта - сада, получившего романтическое название «Долина Роз».

Фото предоставлено "КП".

Элегантность и нежность — так, пожалуй, можно было бы охарактеризовать настроение этого вечера, легкого, словно пузырьки шампанского в бокалах присутствующих. Ландшафтные архитекторы и дизайнеры, фотографы и организаторы свадеб, бизнесмены, владельцы цветочных салонов и свадебной индустрии, блогеры, представители СМИ, партнеры и друзья ИВА ПАРК, представители администрации, горожане, влюбленные в красоту - на этом вечере каждый чувствовал себя особо важной персоной — настолько непринужденно проходило это мероприятие.

Фото предоставлено "КП".

Это проект Маргариты Валерьевны Ахмечет, хозяйки питомника, известного в России лучшей коллекцией ив уральской селекции и «растениями сибирской закалки», которые украшают самые известные парки страны, основателя Садового центра «Астра», первого садового центра в Сибири и Урала, а в последние годы создающей для города новое культурно-образовательное пространство ИВА ПАРК, которое вдохновляет и объединяет людей для сотворчества. Проект парка сделал известный ландшафтный архитектор Александр Толоконников. Реализуется силами и за собственные средства питомника, руками этого небольшого, но очень дружного коллектива создается вся эта красота. Их труд сродни труду артистов балета — мы наслаждаемся изящной картинкой и порой не задумываемся, сколько времени и усилий понадобилось, чтобы воплотить задумку в реальность.

Фото предоставлено "КП".

У Долины Роз есть еще неформальное название - «Сад для женщины в белом». На его торжественном открытии элегантная хозяйка парка (в белом!) Маргарита Валерьевна Ахмечет отметила, что Долина Роз изначально задумывался, как сад, где живет любовь и семейное счастье, где происходят самые важные события в жизни человека- рождение новой семьи, где можно в романтической обстановке сделать предложение руки и сердца своей любимой, где можно провести свадебную фотосессию в окружении ароматов самых красивых старинных английских роз Дэвида Остина или свадебную церемонию. И не случайно такое чудесное событие стало изюминкой открытия - в этот день впервые в Долине Роз сказали друг другу заветное «да» тюменцы Мария Башан и Дмитрий Якунин.

Фото предоставлено "КП".

От беседки «Первого свидания», где молодожены припомнили свою первую романтическую встречу, пройдя беседку «Первого поцелуя» и «Предложения руки и сердца», они прошли до Церемониальной поляны, минуя беседку сомнений, в которой даже есть секретная калитка для тех, кто в последний момент передумал! Родные и друзья могли наблюдать церемонию совсем близко, из своеобразного «партера» около красивой ротонды. А все остальные гости вечера — с самой высокой точки Долины Роз, рукотворного холма с удобной обзорной площадкой. После церемонии молодожены отправились в «Свадебное путешествие», по набережной «Семейной жизни» с ее поворотами и испытаниями. Красивым завершением в общем действе стало посещение молодыми «мостика Моне». А впереди их ждала Пристань «Счастья».

Фото предоставлено "КП".

Для нежной невесты церемония в Долине Роз оказалась наполнена особым смыслом, ведь когда-то она училась на ландшафтного дизайнера. И пусть сейчас девушка нашла себя в другой профессии, она по-прежнему испытывает самые теплые чувства к природной и рукотворной красоте. «Было волнительно, эмоции били через край, но мы счастливы, что обменялись клятвами в таком дивном и волшебном месте, - с улыбкой поделилась впечатлениями невеста.

Фото предоставлено "КП".

В этот же день обновить свои клятвы в Долине Роз решили Людмила и Владимир Караваевы, которые отметили 10 лет со дня венчания и рубиновую свадьбу. Этой паре тоже не пригодился заветная секретная калитка из беседки сомнений. Что, впрочем, неудивительно.

Фото предоставлено "КП".

- Чтобы прожить вместе так долго, нужно знать много секретов. Главный из них – терпение. Если его нет, мало что в жизни получается, хоть на работе, хоть в браке или где-либо еще. Даже чтобы посуду помыть – нужно терпение! Мы всегда говорим об этом нашим детям и внукам. Сегодня они разделили этот праздник с нами. Мы рады, что отметили наш юбилей именно здесь – в красоте и гармонии с природой. Знаем это место с первого камня, сад рос на наших глазах, а мы вместе с ним. Семья – это тоже сад, за которым нужно ухаживать. От того, как его полить, как посадить в нем дерево, как подвязать нужный кустик – будет зависеть, вырастет он или нет, - рассказала Людмила Викторовна.

Фото предоставлено "КП".

Данная практика показала, что новый сад порадует не только молодоженов Тюмени, но и всех тех, кто отмечает какую-либо годовщину свадьбы. Представьте, как великолепно будет сочетаться, например, 10-летие со дня свадьбы, которое называют «Днем роз», или «Розовой свадьбой» с самой Долиной Роз!

Фото предоставлено "КП".

Однако только свадебным переполохом вечеринка не ограничилась. В этот день все желающие получили в подарок посещение Японского сада с экскурсией от гидов-проводников ИВА ПАРК. Особое настроение предварительно помогла создать выставка черно-белых фотографий зимнего Японского сада и в период самого пробуждения. Графика линий, объемная геометрия пространства, лаконичность — так увидел сад известный фотохудожник Василий Щербинин. Это часть большого совместного проекта, который называется «Четыре сезона ИВА ПАРК».

Фото предоставлено "КП".

Гости с удовольствием прошли с экскурсоводами по теплым камням Японского сада (некоторые предпочитают босиком, чтобы лучше почувствовать энергетику этого удивительного места. В сумерках сад выглядел просто волшебно. Кстати, автор проекта Японского сада ландшафтный архитектор Александр Толоконников говорит: «Японские сады - это сады молитвы, сумерек и туманов. Проверка для японского сада – это пора, когда цвета уходят, тогда проявляется текстура и глубина. Если в этом случае вы видите магию, появляется чувство контроля над временем и пространством, значит, вы двигаетесь в верном направлении».

Фото предоставлено "КП".

Еще одним сюрпризом для всех присутствующих стало световое шоу, темой которого было опять же рождение сада. Как из маленького ростка вырастает большое дерево, так из светового огонька артисты «выращивали» на экране целую историю возникновения нового объекта любви и красоты — Долины Роз. Примечательно, что на этом дело не заканчивается. Представьте себе, по соседству с «Садом для женщины в белом» потихоньку обретает черты новый сад с мужским характером — Долина Прерий. Что ж, мы же знаем, что Ива Парк любит удивлять...

Фото предоставлено "КП".

P.S. ИВА ПАРК открыл для посещения с экскурсией Японский сад в 2018 году, за три года сад посетили более 20 тысяч гостей. Парк находится на втором километре автодороги Тюмень - Луговое, стр. 1 на территории Садового центра «Астра». Все, что высажено в парке, выращено в Питомнике Ахмечет. Все растения можно приобрести или заказать в садовом центре. Гости могут не только отметить событие, но и побывать на чайной церемонии, устроить фотосессию, а также посетить различные мастер-классы, экскурсии и культурно-образовательные мероприятия.

Фото: Василий Щербинин, Владимир Огнев, Маргарита Ахмечет.