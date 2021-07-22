В Тюмени из-за густого тумана не смог приземлиться самолет из Симферополя. Фото: Тюмень - наш дом

Тюмень сегодня с самого раннего утра заволокло густым туманом. Из-за этого природного явления в местном аэропорту Рощино не смог приземлиться самолет, направлявшийся из Симферополя. Воздушное судно отправили на запасной аэропорт в Ханты-Мансийск.

Онлайн-табло Рощино.

Как стало известно, самолет сделал несколько кругов над посадочной полосой, после чего его перенаправили на запасной аэродром. Из информационного табло в тюменском аэропорту следует, что прилет должен был состояться по расписанию, а именно в 9.00.

Также видно, что это не единственный рейс, попавший по природные санкции. На данный момент задерживаются вылеты рейсов из Минеральных вод, Москвы и Анапы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в тюменский аэропорт Рощино почти сразу после взлета вернулся самолет, который направлялся в Санкт-Петербург. Дело в том, что на воздушном судне отказал датчик автопилота. Именно это обстоятельство стало причиной вынужденной посадки борта.

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