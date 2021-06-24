Здоровый город Земли – «ОРТЕКА» пришла в Тюмень! Фото - ОРТЕКА.

В Тюмени два новых салона открыла первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА. Здесь клиентам предлагают экспертную помощь в подборе медицинских изделий. В честь торжественного события «ОРТЕКА» запустила в социальных сетях флешмоб с хештегом #ТюменьСамыйЛучшийЗдоровыйГородЗемли, в котором принять участие может каждый желающий.

«ОРТЕКА» предоставляет самый широкий ассортимент ортопедических изделий, которые защищают от травм и различных заболеваний, тем самым помогая вести полноценный, активный образ жизни с наибольшим комфортом. С открытием салонов передовые ортопедические новинки и экспертный сервис стали доступны и тюменцам.

Дело в том, что в настоящее время быть здоровым – это запрос активного общества. И удовлетворить его может как раз крупнейшая сеть ортопедических салонов с ее ассортиментом и экспертизой. Травмы? Сидячий образ жизни? Неудобная обувь? «ОРТЕКА» поможет вам позаботиться о себе и своих близких.

Так, «умный» компрессионный трикотаж сохраняет здоровье и красоту ног, ортезы и бандажи поддерживают позвоночник и суставы, ортопедические стельки и обувь делают походку уверенной и лёгкой, а удобные ортопедические подушки обеспечивают здоровый сон. Именно такая поддержка организма – ключевая составляющая правильного образа жизни.

Запуском хештега #ТюменьСамыйЛучшийЗдоровыйГородЗемли в социальных сетях «ОРТЕКА» мотивирует людей следить за своим здоровьем, уделять время профилактике ортопедических заболеваний.

Первый открывшийся салон находится по адресу: ул. Республики, 90, второй расположен на ул. Мельникайте, 58/1. Начните вести правильный образ жизни, приходите в ОРТЕКУ и делитесь фотографиями покупок в социальных сетях!

#ТюменьСамыйЛучшийЗдоровыйГородЗемли

Справка о компании

Крупнейшая в России сеть ортопедических салонов «ОРТЕКА» работает с 1998 года. На начало 2021 года сеть насчитывает более 200 салонов и продолжает интенсивное развитие. Салоны «ОРТЕКА» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Омске, Воронеже, Сочи, Сыктывкаре, а теперь и в Тюмени.

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