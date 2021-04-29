Погода на майские праздники – 2021 в Тюмени: от 0 до плюс 26

Рассказываем, как погода будет на майские праздники 2021 в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем, какая погода будет в майские праздники – 2021 в Тюмени. Природа преподнесет немало сюрпризов горожанам в мини-отпуске.

По предварительным прогнозам местных метеорологов, в первый праздничный день, 1 мая (это суббота), жителей Тюмени расстроит сильный юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью около семи метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, и переменная облачность. К тому же особого тепла ждать не стоит – всего плюс 14 градусов, а ночью температура воздуха опустится до нуля градусов.

Правда, на следующий день, в воскресенье, станет немного теплей – до 17 градусов (ночью плюс 8), но всё испортят небольшой дождь и облака, которые скроют солнце от местных жителей примерно на полдня. При всем этом ветер станет дуть еще сильнее, его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Стихнет он лишь на следующий день, в понедельник, 3 мая, сменив направление на северо-западное, и наконец ярко засветит солнце. Правда, ожидается незначительное похолодание – до плюс 14 градусов.

Потепление придет во вторник. Несмотря на то что солнце вновь может скрыться за тучами, в этот день воздух прогреется до плюс 21 градуса (ночью плюс 4). А самыми жаркими в майские праздники выдадутся среда и четверг. Можно и позагорать – при плюс 25-26 градусах-то!

К сожалению, погода испортится уже в пятницу, так и не дав возможности горожанам продолжительное время погреться на солнышке. Так, 7 мая будет малооблачно, прольется небольшой дождь, который усилится на следующий день. Температура воздуха обрушится сразу на восемь делений, но в субботу станет еще холодней – всего 13 градусов. Будет пасмурно.

Что касается 9 мая, то в этот день дождя быть не должно, но опять же ожидается пасмурная погода, плюс 16 градусов. 10 и 11 мая температура останется такой же, город зальет дождями. В областной столице будет бушевать юго-западный и северо-западный ветер с порывами до 15-16 метров в секунду.