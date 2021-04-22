Жить у реки: в «Акватории» стартовали продажи второй очереди. Фото предоставлено "КП".

«Акватория» – новый район Тюмени без приставки «микро». Живописная территория с домами у реки привлекательна во всех отношениях. Расположение в непосредственной близости от уже освоенных районов восточной части Тюмени обеспечивает отличную транспортную доступность, возможность быстро добраться до гипермаркетов и торговых центров, горячего источника или бассейна, в школу или на работу. На первых этажах домов предусмотрены помещения под магазины и кафе, салоны красоты или аптеки.

«Жить у реки – это просто мечта. Очень зеленый район. Кажется, что от зелени здесь даже дышится легче! А вид из окна такой, что только из-за него стоило бы поскорее сюда перебраться. Пока готовлюсь к переезду, представляю, как буду наслаждаться этими красотами», – делится впечатлениями будущая жительница «Акватории» Елена Артемьева, которая уже приобрела квартиру в одном из домов первой очереди.

Теперь объявлен старт продаж второй очереди района «Акватория». Новый район у реки – это не просто жилой комплекс, а целый макрорайон с тихими дворами, вместительными парковками за их пределами, игровым комплексом и множеством спортивных площадок. Для творческих вечеров здесь есть амфитеатр, а на велопрогулку или утреннюю пробежку можно отправиться прямо вдоль реки. Близость к Туре – отдельное достоинство этого района. Благодаря такому расположению домов жители «Акватории» могут отправиться на природу, отдохнуть на берегу водоема в любое время, когда им только захочется.

Будущим жильцам предлагают на выбор 60 планировок квартир с эргономичным пространством, личными или общими террасами. Среди них студии, однушки, 2-х, 3-комнатные и квартиры свободной планировки. Старт продаж – это всегда самая выгодная пора для приобретения жилья. Сейчас цены квартир начинаются от 2 366 000 рублей (студия). А ипотечная ставка – самая низкая. До 30 апреля квартиру в «Акватории» можно купить в ипотеку под 5,69 %.

Строительство разноуровневых домов «Акватории» (от 6 до 10 этажей) в самом разгаре. Два из них уже готовы, вскоре появятся еще шесть. Кстати, застройщик, группа компаний «СБК», сдал объекты первой очереди более чем на год раньше запланированного срока. К тому же застройщик гарантирует, что все дома выполнены из материалов высокого качества, отвечающих всем требованиям и стандартам.

«Акватория» – новый район Тюмени, в котором есть всё для комфортной городской жизни на лоне природы.

Подробнее о районе «Акватория» – на сайте аквартиры.рф