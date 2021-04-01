«Едва не подрались»: Антон Быков и Владислав Афанасьев помирились после стычки на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021

Лыжники помирились после стычки на Чемпионате России по лыжным гонкам-2021. Фото: Instagram / byk0vskiy.

Громкий скандал, шокировавший зрителей чемпионата России по лыжным гонкам – 2021, который в эти дни проходит в Тюмени, принял неожиданный оборот. Казалось, что спортсмены Владислав Афанасьев, представляющий Удмуртию, и Антон Быков, лыжник из Татарстана, навсегда останутся врагами после перепалки, которая чуть не вылилась в полноценную драку. Напомним, что на финише лыжники кричали друг на друга, используя нецензурную лексику, после чего ударили друга друга, один – ногой, другой – лыжной палкой. Но, на удивление многим, участники гонок пересмотрели своё поведение и всё-таки примирились. Быков признал свою «грубейшую ошибку» и «ужасный поступок», а после извинился перед коллегой на удмуртском языке. В знак теплого примирения спортсмены пожали друг другу руки.

Отметим, что после выяснения отношений команды Удмуртии и Татарстана, которые, как написано выше, представляют спортсмены, были дисквалифицированы. Команда Удмуртии обратилась в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разобраться в конфликте.

Стычка на финише. Скриншот из видео.

Сегодня, 1 апреля, на своей странице в социальной сети Instagram Антон Быков выложил пост, в котором признал свое поведение недопустимым и извинился. К публикации прикреплено фото, на котором спортсмены улыбаются.

– Вчера после финиша я совершил грубейшую ошибку и ужасный поступок. Я позволил себе слишком много эмоций. Делать так совершенно неприемлемо, я сразу же пожалел о своих действиях. К сожалению, мои действия привели к дисквалификации обеих команд, – комментирует инцидент Антон Быков.

Спортсмен признается, что принес извинения тренерскому штабу команды Удмуртии, болельщикам команд, а также Владиславу Афанасьеву лично. «Прощение куроно, дуно эше!» – извинился Быков на удмуртском языке, что в переводе означает «Прошу прощения, дорогие друзья!».

– Наш спорт очень эмоциональный, очень важно уметь признавать свои ошибки, уметь извиняться за них, урегулировать конфликт и возмещать ущерб. Но самое главное – это не повторять ошибок в будущем, – заключает лыжник и уверяет, что конфликт полностью исчерпан.

Напомним, что чемпионат России по лыжным гонкам – 2021 проходит в Тюмени под «диктовку» Александра Большунова. Невероятный «русский медведь» выигрывает все гонки, в которых участвует, и кажется, просто не замечает своих соперников.

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