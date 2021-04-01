Помощь каждому. «Новые люди» в Тюмени поддержали спорт и социальные проекты

Новые люди в Тюмени поддержали спорт и социальные проекты. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Сегодня, 31 марта, в Тюмени прошел «Марафон идей», на котором тюменцы устроили настоящий мыслительный штурм: они рассказали о своих идеях, способных преобразить городскую среду. Авторы самых ярких задумок получили средства на их воплощение.

Мыслительными генераторами стали не только тюменцы, ведь «Марафон идей» – это всероссийский конкурс, на котором любой желающий может предложить инициативу, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны, и получить вознаграждение на реализацию своей мысли. Участие в нем приняли 15 327 человек из 65 регионов!

Самым молодым участником стал 18-летний студент из Владивостока, а самым старшим – 75-летняя пенсионерка из Оренбурга. Но всех их объединяет одно – удивительная фантазия и огромное желание изменить свою жизнь и жизнь земляков к лучшему.

От Тюменской области также подали заявки люди абсолютно разных возрастов и взглядов. Образование, здоровье, спорт, бизнес, досуг – на такие темы тюменцы обратили особенно пристальное внимание.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Так, к примеру, Константин Чирков презентовал идею семейного коворкинга «Дому у леса». Это специальное пространство для отдыха всей семьёй, которое располагалось бы в селе «Луговое». Студия, несомненно, может стать местом притяжения селян, ведь в этом районе, к сожалению, почти нет развлечений, которыми могли бы заняться как дети, так и взрослые.

Не менее интересной стала идея Марины Соловьевой. Она предложила ввести на территории региона бесплатные кружки для пожилых людей. Такие занятия позволили бы не только подарить бабушкам и дедушкам второе дыхание жизни, но и стали бы отличной профилактикой многих болезней, к примеру деменции (потери памяти).

– Я пою в тюменском хоре, в котором выступают и люди пожилого возраста: 60 лет, 70 и даже больше. Все они говорят: если бы не хор, многие раньше ушли бы из жизни, потому что не было бы дела, ради которого стоит еще пожить. Я вижу, как подобных муниципальных кружков становится всё меньше и меньше. Благо что вообще есть, ведь они позитивно влияют на жизни пожилых людей. Но как было бы здорово, если бы таких кружков стало больше! Тогда люди после выхода на пенсию или нежданного сокращения не терялись бы в жизни, а занимались любимым делом, которое не только согревало душу, но и позволяло держать мозг в форме. Это отличная профилактика болезней старшего возраста, – делится особенностями своего проекта Марина Соловьева.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Тюменцы проявили заботу не только о пожилых земляках, но и о детях. Тюменка Ольга Кандалова предложила создать специальную онлайн-платформу, на которой любой родитель мог бы получить знания об образовании и воспитании ребенка из области психологии, логопедии и других научных сфер. А Роман Вольер в рамках своего проекта «Вперед в будущее» разработал концепцию, приобщающую подростков «группы риска» к полезной досуговой деятельности.

Но особенно много идей было выдвинуто на тему спорта. Тюменцы предложили создать единое региональное спортивное сообщество, ввести бесплатные занятия спортом в тюменских дворах, развить такие виды спорта, как тэг-регби и флорбол, и даже посоревноваться дворами в уровне физической подготовки. Двое участников из спортивного блока стали победителями марафона.

Одним из них оказался Александр Бауэр. Он предложил создать в Тюменской области целую лигу по флорболу. Этот вид спорта похож на хоккей, вот только вместо шайбы мячик, а вместо льда – обычный пол спортивного зала.

– К сожалению, в Тюмени очень мало возможностей для занятий хоккеем профессионально: недостаточно специально оборудованных катков для проведения тренировок, да и в целом хоккей – дело довольно затратное, но при этом очень любимое тюменцами. Флорбол – отличная альтернатива, тем более что играть можно без специальной экипировки и в любое время года, ведь спортивные залы доступны круглый год. У нас в городе уже много желающих заняться флорболом, так почему бы не вывести его на высокий уровень и не создать целую лигу? Желание и возможности для этого есть, – комментирует студент ТИУ Александр Бауэр.

Еще одна спортивная идея-победительница принадлежит Евгению Грязнову. Спортсмен предложил развивать тэг-регби – это веселая и захватывающая форма бесконтактного регби, подходящая для мужчин и женщин всех возрастов и возможностей. Также судьи отметили задумку Романа Вольера об организации досуговой деятельности для подростков «группы риска».

Идейных тюменцев оценивали члены жюри – радиоведущая и преподаватель ораторского искусства Мария Бакута, координатор партии «Новые люди» Тюменской области Алексей Рвачев, известный натуралист Павел Ситников и руководитель штаба «Новые люди» Владислав Осатюк.

– Этот проект мы запустили впервые. Он подарил нам бесценный опыт. В первую очередь мы услышали множество дельных и интересных идей, способных улучшить жизнь в Тюмени. Даже если победителями стали не все, идеи тюменцев были отмечены и взяты на заметку. Также участники и гости марафона обменялись контактами, что, возможно, позволит доработать и приблизить задумки тюменцев к их реализации. Отклик оказался положительным, планируем и дальше проводить «Марафон желаний», сделать его традицией, – поделился мнением член жюри Алексей Рвачев.

По правилам конкурса, победителем может стать как один, так и несколько участников. Тюменцы дружно разделили награду, а именно сумму в размере 300 тысяч рублей. Кстати, 50 тысяч было отдано и на воплощение идеи семейного коворкинга в селе Луговое. Теперь Тюменский регион, несомненно, станет еще лучше, чем прежде.

Мария Толстихина