Шведский стол, диетолог в школе: «Новые люди» предложили реформу школьного меню в Тюмени

Новые люди предложили реформу школьного меню в Тюмени. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Количество россиян, страдающих ожирением, приближается к американским показателям. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого проблемам организации детского питания, сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.

– Когда-то Хрущёв хотел догнать и перегнать США, – напомнил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем её перегнать. Основная причина – неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара – не более 25 г, а российские дети получают его до 100 – 150 г в сутки. Школьное питание тоже наполнено сахаром. Думаю, мы должны выйти из этого «соревнования» и стремиться к тому, чтобы стать самой здоровой страной в мире.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подчеркнул, что переизбыток вредных веществ наносит наибольший урон именно детскому организму. «Результат неправильного питания в детстве – неполноценное умственное и физическое развитие человека», – напомнил он. Помимо широкого спектра хронических болезней, это усиливает склонность человека к затяжным депрессиям и снижает стрессоустойчивость. В свою очередь, повышенный уровень кортизола – гормона стресса – является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

«Новые люди» нашли способ исправить ситуацию. Для этого предложено реформировать систему школьного питания на основе программы, разработанной активистами партийного проекта «Здоровое питание – детям». Руководитель проекта Елена Нечаева убеждена, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.

– Основы питания закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении, – считает Елена Нечаева.

Для этого предлагается ввести в школах ставку организатора здорового питания. В функции специалиста будет входить проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню и, конечно же, контроль закупок продуктов, производимых школой.

К слову, разработчики программы настаивают на проведении прямых закупок продуктов каждой школой под строгим контролем родителей. Это поможет не только обеспечить качество, но и снизить цены на питание, поскольку исключит коррупционную составляющую. Кроме того, необходимо возобновить работу школьных кухонь: только свежеприготовленная еда может считаться по-настоящему здоровой. Полезно будет и организовать раздачу еды в формате «шведского стола», такая практика положительно зарекомендовала себя в Татарстане.

– Теме школьного питания не всегда уделяют должное внимание. Мол, ребенок не голоден, и ладно. Однако еда в школьных столовых должна быть не только сытной, но и здоровой. Последствия неправильного питания не могут не сказаться на здоровье, хотя иногда это и происходит через тридцать-сорок лет. Поэтому «Новые люди» решили уделить особое внимание программе по здоровому питанию на государственном уровне. К ее формированию мы привлекаем и специалистов, и неравнодушных родителей, учитываем все рекомендации, – рассказывает секретарь регионального отделения в Тюменской области партии «Новые люди» Владислав Осатюк.

Станислав Романов