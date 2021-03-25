Государственная поддержка помогает тюменским предпринимателям оставаться на плаву

Государственная поддержка помогает предпринимателям оставаться на плаву Фото: Татьяна Коркина

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в развитие малого и среднего бизнеса, однако не все так плохо, как кажется. Опорой для предпринимателей стала государственная поддержка, которую и по сей день оказывает правительство Тюменской области. Итог впечатляющий – во многих муниципалитетах открылись новые предприятия, которые в одиночку вряд ли бы справились с экономическими трудностями. «Комсомольская правда – Тюмень» собрала самые яркие примеры поддержки предпринимателей, так что, господа бизнесмены, все в ваших руках!

Чиним автомобили

Одним из самых ярких событий для жителей поселка Туртас Уватского района стало открытие нового автокомплекса Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Одним из самых ярких событий для жителей поселка Туртас Уватского района стало открытие нового автокомплекса, который появился при организационной поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и финансовой поддержке регионального Фонда микрофинансирования. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, инициатором проекта выступил руководитель ООО «Уват авто» Александр Торгашов.

Предприниматель получил государственный заем на строительство нового здания площадью более 200 кв. м и, в конце осени, получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас автокомплекс работает как автосервис самообслуживания для грузового и коммерческого транспорта. Здесь обслуживают автомобили, которые доставляют крупнотоннажные грузы и оборудование по зимникам на месторождения Уватского района.

В здании есть и автомагазин, где продаются востребованные детали и расходники для популярных моделей автомобилей, технические жидкости и сопутствующие товары. На кузовные запчасти, автошины и диски, запчасти для легковушек и мототехники работает стол заказов. Теперь хозяин автокомплекса планирует привлечь к сотрудничеству местных предпринимателей, федеральные СТО и автомойки для дальнейшего развития бизнеса.

Напомним, о строительстве автокомплекса в Уватском районе «Комсомолка» писала ещё в 2017 году. Главы поселений Уватского района нацелены информировать потенциальных предпринимателей об инвестиционных возможностях и оказывать всю необходимую помощь.

Дегустируем фазанов

ГК «Дамате» инвестирует порядка 5 млрд рублей в создание племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Центр здорового отдыха в октябре прошлого года заработал в Ярковском районе. Новую базу отдыха открыл ИП Юрий Щербина, у которого в собственности был участок земли в живописной местности. Для обустройства территории и создания комфортных условий для отдыхающих Юрий обратился в Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Инвестпроект включал в себя реконструкцию имеющегося здания и строительство новых домов, беседок, очистку пруда и обустройство пляжа с причалом. Также требовалась газификация, подключение к электросетям, монтаж инженерных коммуникаций, покупка оборудования для лечебных водных процедур, работы по оборудованию источников питьевой воды очистными сооружениями и многое другое. По словам Юрия, в Инвестиционном агентстве Тюменской области одобрили государственный кредит, одобрив проект базы отдыха.

– Мы построили на участке жилые домики, кафе, хорошую сауну с бассейном, баню, здравницу с массажными и жемчужными ваннами, фитобочкой. Уже на новогодние праздники был первый заезд — все номера гостиницы были заняты. Гостей мы принимали со всеми мерами безопасности, - рассказал он.

Сейчас реализуется вторая очередь инвестпроекта. К базе отдыха планируют сделать нормальный въезд, стоянку, большую пешеходную дорогу вокруг пруда. Появятся и две фермы – для фазанов и оленей. Птицу для отдыхающих будет готовить шеф-повар.

Как отметил заместитель генерального директора, начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александр Бобров, с 2020 года такой бизнес востребован.

- При этом, безусловно, нужно подстраиваться под рынок, быть конкурентоспособным и предоставлять качественные услуги. Инвестиционное агентство, в свою очередь, оказывает поддержку бизнесу. У нас есть соответствующие программы и успешно реализованные проекты, - подчеркнул он.

Растим индюшек

ГК «Дамате» инвестирует порядка 5 млрд рублей в создание племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

ГК «Дамате» инвестирует порядка 5 млрд рублей в создание племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области. Проект включен в Реестр инвестиционных проектов региона и находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Племенной репродуктор построят в рамках подписанного летом 2020 года трехстороннего соглашения между Правительством области, Группой компаний «Дамате» и «Россельхозбанком».

Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет ежегодно производить до 12 млн штук инкубационного яйца. Потреблять продукт будут собственные птицеводческие комплексы по производству и переработке индейки компании «Дамате», которые расположены в Пензенской и Ростовской областях. Новое предприятие оснастят современным технологическим оборудованием.

Благодаря проекту в Тюменской области будет развиваться племенное дело, вплоть до создания селекционно-генетического центра. А запуск репродуктора позволит перенести процесс получения инкубационного яйца индейки в Россию, что значительно снизит зависимость от импорта и увеличит производственные показатели.

- Всего в Исетском районе будет построено 10 птицеводческих площадок: пять -- для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. Для реализации проекта мы подобрали земельные участки, часть из которых планируется предоставить в аренду без проведения торгов. Начало строительства запланировано на конец первого квартала 2021 года, в целом на стойку уйдёт полтора года. Реализуемый инвестиционный проект обеспечит около 200 новых рабочих мест, - отметил заместитель гендиректора - начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александр Бобров.

Выпускаем лекарства

Компания «Фармасинтез» завершает строительство завода по выпуску гормональных препаратов и сахароснижающих средств, а запустить новое фармацевтическое производство планируется в мае этого года. По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, фармкомпания активно сотрудничает с Тюменской областью. Они инвестировали в регион более 4 млрд рублей, а правительство региона субсидировало первый взнос по лизингу оборудования.

- Провёл переговоры с инвестором – Президентом предприятия Викрамом Пунией. Помимо всего прочего, в планах фармкомпании инвестирование в производство кардиопрепаратов с ещё большим объемом инвестиций в регионе, - рассказал Антон Машуков.

КСТАТИ

Индекс промышленного производства в Тюменской области в 2020 году составил 121,5% к уровню 2019 года. По этому показателю регион за период с января по ноябрь 2020 года занял III место среди всех регионов России. По данным Оперативного штаба, промышленное производство увеличилось благодаря развитию обрабатывающего сектора экономики – там рост составил 151,7%.