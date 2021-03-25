В Тюменской области снижается заболеваемость туберкулезом Фото: Татьяна Коркина

По данным Всемирной организации здравоохранения в 2019 году от туберкулеза в мире умерло 1,4 млн человек. Этот недуг входит в десятку основных причин смерти, обусловленных каким-либо одним возбудителем инфекции, опережая ВИЧ.

Без симптомов

В регионе заболеваемость туберкулезом снижается, как среди детей, так и среди взрослых. В 2020 году фтизиатры выявили 632 новых случая болезни, это почти на 22% меньше, чем в 2019 году (809 случаев). По словам главного врача Областного противотуберкулезного диспансера Натальи Пироговой, снижение уровня смертности от этой болезни в регионе – это результат хорошей организации работы фтизиатрической службы по лечению и розыску, оторвавшихся от лечения пациентов, а также применения новых современных методов и технологий для обследования пациентов и назначения им адекватного лечения.

- Из-за пандемии коронавируса в регионе снизились профосмотры на туберкулёз в ъ области. В итоге методом флюорографии обследовано чуть более 66 % жителей региона. Охват иммунодиагностикой у детей – реакция Манту – 92,1%, Диаскинтестом – почти на 91,4%.

Главный внештатный специалист детский фтизиатр Департамента здравоохранения Тюменской области Николай Козлов считает, что снижение профилактики может существенно сказаться на росте заболеваемости туберкулёзом детей и подростков, поэтому важно планомерно усилить работу по раннему выявлению болезни. К слову, сочетание разных методов обследования – иммунодиагностики и флюорографии – помогает поддержать положительные тенденции в борьбе с туберкулезом.

- Наиболее уязвимая группа - подростки от 14 до 17 лет – в силу их полового созревания и гормональной перестройки и, как следствие, особого состояния иммунной системы, отчасти появления вредных привычек и не всегда рационального питания. Лечение длится много месяцев, поэтому дети в отделении живут и учатся, - говорит врач. - Более чем в 50% случаев туберкулез у детей протекает бессимптомно, поэтому основной метод выявления инфекции у них – всем известная проба Манту. Проводят ее один раз в год всем детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно. С 8-лет проводят диаскинтест — пробу с туберкулезным рекомбинантным аллергеном.

Сочетание разных методов обследования – иммунодиагностики и флюорографии – помогает поддержать положительные тенденции в борьбе с туберкулезом Фото: Татьяна Коркина

За одну пробу

С этого года вовремя поймать болезнь в Областном противотуберкулезном диспансере помогает и современный гемокультиватор – новейшая для России автоматизированная система выявления в крови микроорганизмов и грибов. Уникальность прибора с новым интерфейсом - в возможности исследовать образцы крови и на микрофлору, и на микобактерии туберкулеза.

- Мы получаем стандартизованную диагностику, точность и надежность результатов обследования пациентов. Производительность гемокультиватора – до 1000 тестов в год. В Тюмени и области сегодня мы единственные выделяем из крови микобактерии туберкулеза, - рассказывает заведующий бактериологической лабораторией ГБУЗ противотуберкулезный диспансер» Ольга Лобанова.

Система предназначена для выявления бактерий, дрожжей и грибов в клинических образцах крови. При положительном результате прибор немедленно сигнализирует об этом с помощью светового индикатора и звуков, а также выводит данные на дисплей. Самый высокий процент высеваемости микробиологи получают в первые 24 - 48 часов. Оборудование также позволяет из одной пробы – одного обследования пациента - одномоментно сделать анализ и для выделения микобактерий туберкулеза, и в дальнейшем определить их лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Это значит, что больному быстрее назначат наиболее эффективное лечение.

Определение чувствительности бактерий туберкулеза к лекарствам важно для прогнозирования течения болезни, выбора терапии и правильной оценки эффективности лечения. Традиционный метод посева – самый надежный для выявления возбудителя туберкулеза, но видимый рост микобактерий можно получить в лучшем случае на 28 - 32 день с момента посева, а в среднем за 6 - 10 недель. После этого нужно еще время для определения чувствительности к лекарствам. На практике это означает, что химиотерапия больного в первые месяцы лечения проходит как бы «вслепую», без учета чувствительности к противотуберкулезным препаратам.

- Новая бактериологическая диагностика, которую мы стали применять, позволяет сократить длительность сроков получения результатов исследования, сделать их максимально точными, а значит, в итоге быстрее лечить наших пациентов, - говорит Наталья Пирогова.

На фоне борьбы с коронавирусом фтизиатров беспокоит еще одна проблема, которая может повлиять на успех борьбы с туберкулезом. За последний год больше людей начали самостоятельно, без назначения врача принимать различные лекарства, в том числе антибиотики. Возникновение устойчивости к ним грозит тем, что терапия просто перестанет действовать и лечение окажется бесполезным. Все это повысит риск распространения болезней, в том числе и туберкулеза. Например, один из наиболее сложных аспектов лечения этого недуга состоит в том, что если курс не довести до конца, то туберкулезные палочки выработают устойчивость к препаратам.

- Так возникает лекарственная устойчивость, и появляется «супермикроб», бороться с которым крайне сложно. Если на лечение новых случаев лекарственно чувствительного туберкулеза противомикробными препаратами уходит до шести месяцев, то в случаях с устойчивостью к лекарствам, химиотерапия продолжается до 2 лет, - говорит Наталья Пирогова.

В 2019 году, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 500 тысяч случаев с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза. В России устойчивость к противотуберкулезным препаратам есть у 32% пациентов с впервые выявленной активной формой болезни.