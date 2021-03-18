В Тюмени представили обновленную версию игры про социальный капитал

Фото: "Мой выбор" - социализация через игротехнику / Vk

«Мой выбор» – это первая игра про социальный капитал, которую разработали тюменские общественники: волонтёры, специалисты в области благотворительности и ведущие игротехники региона. Она учит молодых людей главному: успеха можно добиться не только при помощи денег, но и за счет социально развитых качеств. И сегодня, 18 марта, на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» презентовали обновленную версию игры «Мой выбор 3.0». Специалисты напомнили о смысле игры, а также рассказали о нововведениях.

– Не только деньги нужны, не только деньги важны. Наша игра доказывает, что в жизни важно еще и позитивное восприятие человека в обществе, его авторитет и уважение в тех или иных кругах. Это и входит в понятие «социальный капитал», – рассказал «Комсомольской правде» один из организаторов и председатель ТРОД «Альянс СО НКО» Михаил Михайлович Мельцер.

Сама игра представляет собой набор различных ситуаций, в которых оказывается человек и с которыми он себя ассоциирует. От того, какие действия он выбирает, зависит, получит он или нет игровые ресурсы. Социальный капитал, то есть позитивное отношение окружающих, и является ресурсом игры.

– Ситуации в игровых карточках представлены самые разные. Например, игроку предлагают условия гражданской потасовки, в которой верным решением будет не бросаться туда самому, а вызвать полицию. Таким образом участнику прививаются позитивные нормы гражданско-правовой ответственности, он понимает, как работает гражданское общество, – объясняет Михаил.

Фото: "Мой выбор" - социализация через игротехнику / Vk

Игровые ситуации специально носят неочевидный характер. Они разработаны совместно с тюменскими психологами и специалистами центра «Семья». Сейчас в игре появился и раздел «тест», за прохождение которого участник также получает баллы. В тесте приведены различные задания, касающиеся конституционного строя, основ гражданского общества. Он позволяет человеку освоить базовые правовые, социальные и финансовые понятия.

Сейчас игра представлена в онлайн -формате, но так было не всегда, раньше она проходила в виде чемпионатов на территории Тюмени. В прошлом году разработчики были вынуждены перевести ее в формат онлайн в связи с пандемией. И так как переход оказался быстрым и резким, многое из функционала нуждалось в доработке.

– В обновленной версии мы сделали акцент на том, чтобы пользователю прежде всего было играть приятно и удобно: разработали гейм-дизайн, доработали визуальную часть, а также техническую. Планируем ввести авторизацию, однопользовательский и многопользовательский режим, режим обучения, а также рейтинговую таблицу. Помимо этого, расширится база вопросов благодаря привлеченным партнерам и немного увеличится количество карточек с ситуациями. Главная цель – сделать игру комфортной для игрока, – добавляет Михаил.

Кстати о новых партнерах: в рамках обновленной версии организаторы заключили соглашение с общероссийским проектом «Гражданский экзамен», специалисты которого помогут с разработкой вопросов. Также к их числу примкнет «Гражданский альянс» из Казахстана. Сотрудничество с ними позволит проводить игровые чемпионаты не только в рамках Тюмени, но и за пределами России. В данном случае – в Казахстане. Соответственно, игра приобретет международный статус.

В игре также появится блок вопросов, посвященных присоединению Крыма к России. Кстати, в нее можно будет поиграть и самим крымчанам, ведь формат онлайн позволяет это сделать. Тюменская разработка вернется и в формат офлайн тоже, как только это станет возможно. По словам Михаила, режим реальности дает более глубокое погружение: участники активно общаются с модераторами, которые могут где-то подсказать и подкорректировать, что определенно дает молодежи бесценный опыт.

Планов по разработке еще очень много, например, специалисты хотят расширить тематический спектр: создать блоки заданий на темы волонтерства, благотворительности, противодействия экстремизму и других социально важных тем. Но это станет возможно только после вывода технической базы на необходимый уровень, чем сейчас активно и занимаются тюменские разработчики.

Игра направлена на молодежный сегмент – это ребята от 14 до 22 лет. Но и взрослые могут попробовать себя в ней. Заявки на игру принимаются до 15 апреля 2021 года. Подробнее – на сайте leader-id.ru. Желаем удачи!