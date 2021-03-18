В Тюменской области в феврале и марте 2021 года выросло число ДТП, но общая статистика пока в пределах нормы

В Тюменской области в феврале и марте 2021 выросло число ДТП Фото: Татьяна Коркина

За последнее время новостная лента буквально разрывается от информации об авариях в Тюменской области. Из недавнего: водитель авто Volkswagen Tiguan сбил двух семилетних детей, проходящих по пешеходному переходу, и скрылся; на объездной дороге после столкновения с лесовозом автомобиль Suzuki Grand Vitara сгорел почти полностью. К счастью, никто из участников дорожного движения не пострадал.

Но, к сожалению, немало и смертельных исходов. Так, Тюмень всколыхнуло видео, на котором видно, как машина KIA Rio выехала на встречную полосу и на высокой скорости столкнулась с фурой. Пять человек, находившихся в салоне легковушки, скончались еще до приезда скорой. Из них трое были еще совсем юными: 21-летняя девушка и двое детей, 12 и 13 лет. Авария произошла на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень.

По показателям состояния безопасности дорожного движения видно, что наибольшее число ДТП за февраль 2021 года пришлось на Тюменский (9), Ялуторовский (7) и Ярковский (3) районы. Показатели превышают число аварий, зафиксированных в это же время в прошлом году. Однако лидирует по количеству дорожных происшествий город Тюмень. За один февраль в городе произошло 172 ДТП, в которых погибло двое, а ранено 172 человека.

Количество ДТП в инфографике Фото: Госавтоинспекция

Автоинструктор одной из тюменских автошкол Владимир Колунин рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», какие правила необходимо соблюдать, чтобы снизить уровень риска на дороге.

- Что бы ни случилось, важно сохранять спокойствие на дороге и не поддаваться панике. Трезвый ум поможет решить проблему и, скорее всего, сохранит жизнь.

- Перед тем как сесть за руль, нужно оценить погодные условия и состояние транспорта. Перед дорогой желательно проложить максимально удобный и безопасный маршрут.

- Не игнорируйте ремень безопасности. Согласно статистике, применение ремней безопасности предотвращает смертельные повреждения в 75 случаях из 100. Особенно важно пристегивать детей и перевозить их до 7 лет включительно в детском кресле.

- Если вы ощущаете давление со стороны других участников дорожного движения (вас подрезали, подгоняют и т. д.), постарайтесь не реагировать и продолжать двигаться со скоростью автомобильного потока.

- И одно из золотых правил – это правило трех Д: дай дураку дорогу! Если вы понимаете, что в той или иной ситуации окажетесь правы, но водитель по соседству так и норовит устроить ДТП, уступите ему. Гордость на дороге зачастую не оборачивается ничем хорошим, а вот мудрость спасает жизни.

Соблюдая правила дорожного движения и оставаясь бдительными, вы заботитесь не только о своей жизни, но и о благополучии окружающих. Удачи на дорогах!

ОФИЦИАЛЬНО

С начала года по сегодняшний день на территории Тюменской области произошло 446 ДТП. По сравнению с прошлым годом аварий в период новогодних праздников случилось меньше.

– Пока что общая статистика за 2021 год в пределах нормы. Однако, действительно, за последнее время, особенно март, количество происшествий в регионе значительно увеличилось, – рассказала начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова.