Улыбнитесь: вы у стоматолога! Фото предоставлено "КП".

Родители – это те же дети, только повзрослевшие. Вот почему, когда дело доходит до лечения детских зубов, у многих мам и пап по привычке включается режим тревоги. Волнение передается по цепочке, и вот уже ребенок заявляет, что боится идти к стоматологу. Как родителям сделать так, чтобы их тревожность не влияла на детей, расскажут книги, написанные специально для тех, кто еще до сих пор переживает по поводу лечения зубов.

Художественных историй, повествующих о героях, у которых заболели зубы, написано довольно много. Такие книжки – это не только занимательное чтение, но и хорошая возможность поговорить с детьми о насущных вопросах. В контексте «зубной» тематики родители могут за книгой обсудить со своим ребенком важные моменты, такие как знакомство со стоматологом, лечение и профилактика болезней зубов и десен, гигиена полости рта и основы здорового образа жизни. Волшебные сказки для малышей и энциклопедические издания для детей постарше превратят скучный разговор на серьезную тему в увлекательное путешествие в мир сказки или в страну научных открытий. Истории, выбранные для данного обзора, можно найти в «Библиотеке Чеширского кота» клиники «Доктор Альбус», книги из которой маленьким пациентам разрешается брать читать домой.

«Конни у зубного врача». Автор Лиана Шнайдер

Главная героиня серии книг «Лучший друг Конни» – любопытная маленькая девочка, которая, как и все дети, каждый день сталкивается с тысячей разных вопросов. В истории про зубного врача Конни отправляется в стоматологию. На приеме доктор не только осматривает маленькую пациентку и лечит ей больной зуб, но и рассказывает ей много интересного: как правильно чистить зубы, почему это лучше делать после завтрака и отчего не стоит увлекаться сладостями. История о Конни поучительная, она поможет юным читателям не только справиться с волнением, но и научит относиться к походу в зубную клинику как к приключению. Вместе с героиней книги девчонки и мальчишки, которым только предстоит первая встреча со стоматологом, познакомятся с тем, как устроен кабинет зубного врача, узнают, какими инструментами пользуется доктор и как они устроены. Книга рекомендована к чтению детям от 3 до 6 лет. Иллюстрации, украшающие каждую страницу издания, увлекут самых маленьких ребят и помогут им понять историю Конни по картинкам. Дети постарше смогут не только разглядывать изображения, но и самостоятельно читать текст, написанный простым, понятным языком. Отдельного упоминания заслуживают иллюстрации, созданные авторами книги. Все герои истории про Конни улыбчивые и приветливые, тем самым они настраивают ребенка на доверительный лад и придают ему уверенности в том, что стоматолог – настоящий друг всех детей.

«Ма-Тари-Кари». Автор Борис Заходер

В этой книжке страшно вредный Крокодил обнаруживает, что ни одно живое существо не желает ему помочь. А помощь ему ой как нужна, ведь у него заболели зубы, да так, что из его глаз покатились горькие крокодиловы слезы. Так бы и горевать злодею, если б не птичка Тари, которая сжалилась над беднягой. Она навела в крокодиловой пасти чистоту и порядок не хуже заправского стоматолога и даже выдернула больной зуб. С тех пор и повелась дружба между Крокодилом и Ма-Тари-Кари, что на крокодильем языке означает: «Маленькая птичка, которая делает большие добрые дела». Книга «Ма-Тари-Кари» наглядно показывает юным читателям, что происходит с зубами тех, кто не любит их чистить. И это далеко не всё, о чем рассказывает эта поучительная история. После ее прочтения с детьми будет полезно порассуждать о том, почему так плохо иметь вредный характер и обижать всех вокруг. Важный урок, который преподает эта книжка: даже последний злодей может оказаться не таким уж и страшным, если протянуть ему руку помощи. У каждого желающего изменить свою жизнь есть шанс исправиться, а у каждого желающего помочь – возможность проявить доброту. Книгу дополняют красочные иллюстрации, благодаря которым персонажей истории про Крокодила и птичку Тари можно не только услышать, но и рассмотреть во всей красе. Посочувствовать зубастому злодею, страдающему от боли и антипатии окружающих, посмеяться над кривляками-мартышками и восхититься смелостью птички, не побоявшейся запрыгнуть в крокодилью пасть.

«Зачем нужны врачи? Идем к стоматологу». Автор Елена Ульева

Книга «Идем к стоматологу» вызовет расположение малышей уже тем, что ее главного героя зовут Бояка. Тем самым автор истории показывает, что переживать и волноваться – это абсолютно нормально. Причем в любом возрасте: хоть ты маленький Зайчишка, хоть взрослый Заяц. Главное – уметь преодолевать свои страхи. Такие обучающие книжечки хороши тем, что наглядно демонстрируют детям разные эмоции: как положительные, так и отрицательные. Показывают, что чувство тревоги, пусть и имеющее под собой реальную почву, преодолимо. И страх перед посещением доктора зачастую оборачивается приятным знакомством и общением. Именно об этом повествует история зайки Бояки, у которого зубки заболели так сильно, что ему пришлось вприпрыжку бежать к зубному врачу. Хорошо, что доктор Аист, работающий сказочным стоматологом, оказался добрым, приветливым и, как говорят взрослые, компетентным врачом. Он рассказал своему маленькому пациенту про все стоматологические инструменты и продемонстрировал их в действии. Дядюшка Аист не только запломбировал зайке зубик, но и объяснил, как правильно чистить зубы, чтобы сохранить их целыми и здоровыми, рассказал, чем может быть полезен детям врач-ортодонт. Можно даже не сомневаться, что с этого момента зайка Бояка сам следил за своими зубками и вовремя обращался к доктору. Наверняка и ребята, прочитавшие эту поучительную сказку, будут внимательнее относиться к здоровью зубов и ходить к стоматологу с хорошим настроением.

«Я стану врачом». Автор Аньес Бессон

Родителям важно помнить, что все дети разные. Кто-то от души верит в сказки и чудеса, и в воспитательных беседах с тонкими натурами будет полезно использовать волшебные ассоциации и истории. Другие уже в детстве предпочитают говорить на более взрослом языке, общаться без лишних сантиментов. Ребятам серьезного склада наверняка придется по душе энциклопедия для маленьких гениев от издательства Clever. Книжка «Я стану врачом» знакомит детей с этой важной и нужной профессией, рассказывает о том, чем занимаются разные доктора, какие болезни они лечат и с помощью чего помогают ребятам оставаться здоровыми и сильными. Что такое стетоскоп и термометр, каковы главные правила здорового человека, для чего нужно регулярно проверять зрение и ходить к стоматологу – на эти и другие вопросы маленьких почемучек ответит эта познавательная книга. После ее прочтения дети перестанут бояться ветрянки и будут знать, что перелом кости, видный на рентгеновском снимке, при помощи наложенного гипса срастается через несколько недель. И самый главный вывод, который сделает ребенок, листающий энциклопедию: любую болезнь можно победить! Для этого и существуют врачи, которые знают ответы на все вопросы о здоровье. Закрепить полученные знания юным читателям помогут задания-игры, дополняющие энциклопедию. С их помощью дети смогут проверить, правильно ли они запомнили специализации докторов, названия медицинских приборов, инструментов. И возможно, после прочтения именно этой книги ребенок с уверенностью скажет: «Я стану врачом!».