ЧП в Тюмени: в Гилёвской роще обрушился канализационный коллектор

В Гилевской роще обрушился канализационный коллектор. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Гилёвской роще в Тюмени сегодня, 11 марта, произошла чрезвычайная ситуация: здесь обрушился канализационный коллектор. В настоящее время на месте работают компетентные специалисты.

По словам представителя местного водоканала, который выехал на место происшествия, заявка об утечке из напорного коллектора поступила в районе двух часов ночи. Он пояснил, что насосная станция работает на двух напорных коллекторах, работники оперативно произвели переподключение и приступили к устранению аварийной ситуации.

Позже, около десяти часов утра, произошло второе повреждение действующего коллектора. Сейчас специалисты устраняют аварию на первом коллекторе, после займутся вторым. В компании планируют локализовать ситуацию сегодня в ближайшие шесть часов.

– Коллектора надежные, несмотря на то что были введены в 1972 и 1989 годах. Возможно, произошло смещение грунта, из-за этого сдвинулся сварочный шов. Все службы работают на месте, ничего страшного нет. Коммунальные услуги абонентам не отключали, – рассказал сотрудник «Росводоканал Тюмень».

Специалисты намерены осуществить аварийный сброс стоков. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На место происшествия прибыл и мэр города Руслан Кухарук. Он высказал свое опасение по поводу того, что стоки идут на территорию Гилёвской рощи. По его словам, принято решение осуществить аварийный сброс, что позволит исключить попадание канализационных стоков непосредственно в рощу.

– Причинен ущерб Гилёвской роще, и сейчас стоит задача минимизировать последствия, которые могут наступить из-за вынужденного сброса. «ЛесПаркХоз» ограничил доступ на территорию, нужно определить зону, попавшую под затопление, будет разработана проектная документация на рекультивацию этой зоны, – сообщил глава областного центра.