В Тюмени жильцов разваливающегося дома срочно расселили в гостиницы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени жильцов разваливающегося дома, который находится на улице Ставропольской, 1а, срочно расселили в безопасное место, то есть в гостиницы. Такое решение на внеочередном заседании приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

На встрече жильцов с администрацией города, которая прошла в одной из школ областной столицы, местным жителям рассказали, что в результате мониторинга текущего состояния здания обнаружены дефекты, которые оцениваются как критические, а потому проживание в доме является недопустимым. Горожанам разъяснили их права и вручили памятки с телефонами нужных им специалистов.

– Со вчерашнего дня, 10 марта, с 19.00 около дома начнут дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жителям необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из многоквартирного дома. На ближайшее время разместиться можно в гостинице или у родных и близких. У дома дежурят автобусы, которые доставят в гостиницу, – рассказал заместитель главы города Тюмени Петр Вагин.

Для временного бесплатного проживания предложено три гостиницы – «Малахово», «Березка» и «Заречье». После того как межведомственная комиссия примет решение, будет приниматься решение о субсидиях за наём жилья. Средства будут выделяться до тех пор, пока не расселят дом.

Горожане проживают в гостиницах бесплатно. Фото: Тюмень - наш дом

Также стало известно, что для предотвращения возможных несчастных случаев объект огородят по всему периметру, чтобы туда никто случайно не зашел. Охрану общественного порядка в зоне вероятной чрезвычайной ситуации обеспечит полиция совместно с МЧС, а затем охрана.

Отметим, что решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени в 2017 году в границах многоквартирного дома № 1а на ул. Ставропольской установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. С этого момента постоянно проводился мониторинг специализированной организацией.

Более недели назад, 2 марта, из фасада дома стали падать кирпичи, это зафиксировали представители специализированной организации ООО «Геофонд+». Они провели тщательный анализ, после чего ими было выдано техническое решение. Одним из выводов его стала невозможность дальнейшей эксплуатации.

Сейчас жители выезжают, а в доме будет проведено обследование здания и подготовлены документы на межведомственную комиссию по признанию дома аварийным и подлежащим сносу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жильцы дома № 1а на улице Ставропольской боятся оказаться под завалами. В социальных сетях они показали условия, в которых проживают. Горожане просили разобраться в ситуации, пока не произошла трагедия: «Наш дом в ужасном состоянии, кирпичи падают со всех сторон, выпадают прямо большими кусками, прохожие боятся ходить рядом с домом. Крыша вся в дырах. Когда идет дождь, всё бежит в комнаты, когда весна, снег начинает таять, тоже вся вода в комнатах. Изнутри на дом без слёз не взглянешь, страшно жить, а у нас на этаже почти все с детьми живут. Мы много раз обращались в организации, чтобы дом признали аварийным, но нам дают только обещания. Страшно за детей. Боимся оказаться под обвалами. Управляющие компании меняются одна за другой».