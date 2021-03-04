Казак на «Давай поженимся»: выбрали ли Андрея Ростовщикова на шоу у Гузеевой

Невеста в «Давай поженимся» выбрала молодого казака из Тюмени. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени инструктор по верховой езде Андрей Ростовщиков собрал компанию для просмотра очередного выпуска программы «Давай поженимся». Повод самый что ни на есть радостный как для самого спортсмена, так и для его близких. Дело в том, что он сам принимал участие в шоу, и не просто участвовал, а вышел из него победителем: именно его выбрала невеста.

Просмотр телепередачи состоялся в мягкой зоне одного из спортивных клубов Тюмени. Здесь собрались близкие и друзья известного в областной столице казака. Они принесли вкусняшки, а Андрей любезно предоставил горячий чай.

В спортклубе собрались друзья и близкие Андрея. Фото: Вадим Бегун

Молодой человек первым из трех женихов выступал в передаче. «Андрей, 30 лет, инструктор по верховой езде. Состоит в казачестве, мечтает о большой семье и о собственном доме с конюшней», – представили собравшимся в студии тюменца. А до этого он спел для невесты Татьяны частушку о сибирской родине и подарил ей казачьи цветы, выращенные специально для нее. После поздоровался за руку с отцом и приобнял мать главной героини шоу, за которую приехал бороться. «Смотри, какой заводной!» – похвалил Андрея один из женихов в специальной комнате, где они ждали своего выхода.

– Кстати, никто больше ей не подарил цветы, – подмечает спортсмен, сидя напротив телевизора, где его показывают.

Молодой человек первым из трех женихов выступал в передаче. Фото: Вадим Бегун

На шоу житель Тюмени рассказал историю несложившихся отношений с молодой особой. Размолвка произошла из-за того, что невозможно было найти время друг для друга: Андрей вставал очень рано, в отличие от экс-девушки.

– А зачем ты вставал в пять утра и бегал по лесу? – спросила его ведущая программы Лариса Гузеева.

На что тот отвечал, мол, так он наполняется энергией на предстоящий день.

Невеста Татьяна внимательно слушает тюменца. Фото: Вадим Бегун

В конце своего бенефиса Андрей показал сюрприз невесте: фланкировку шашкой. В какой-то момент она выпала из рук и упала на пол.

– Я надеялся, что они вырежут этот кадр, – смеется участник шоу, при этом не особо расстраиваясь.

Молодой человек отметил, что на репетиции в этой же студии подобные «выкрутасы» прошли на отлично. Видимо, переволновался.

Казак смотри на себя по телевизору. Фото: Вадим Бегун

Андрей очень понравился отцу невесты («Замечательный парень!»), мать тоже восприняла его добродушно и после выступления всех женихов пожелала, чтобы ее дочь пошла к тюменцу. Гузеева не была против: «Чистый молодой человек. Он пока не заработал, но этот заработает, не переживайте». Сваха Роза Сябитова тоже была в восторге от жениха: «Правильный парень. И характер, и молодой, и шашка у него есть».

Татьяну, как позже оказалось, тоже соблазнил именно тюменец (другие претенденты на ее сердце оказались сельским затворником и фокусником), и она не раздумывая отправилась в его комнату. Андрей и сам был рад и еще до этого изъявил о своем желании видеть невесту и общаться с нею. Кстати, сейчас они ведут переписку друг с другом. Что будет дальше – уже отдельная история.

Напомним, что продюсеры вышли на связь с молодым человеком ещё осенью 2020 года, но всё это время искали для него подходящую кандидатуру. Андрей поделился со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте», что не все знакомые отреагировали на эту новость положительно. Многие люди уверены, что на шоу много грязи и вряд ли там можно найти вторую половинку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что житель Тюмени Евгений Парфёнов принял участие в съёмках дневного ток-шоу «Давай поженимся». Вместе с двумя соперниками наш земляк боролся за сердце 35-летней матери двоих детей, актрисы драматического театра из Крыма Екатерины. Разведенная девушка мечтает купить квартиру в ипотеку и гордится способностью накрыть стол за рекордно короткое время.