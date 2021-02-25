Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 февраля 2021 года: свыше 31 тысячи заболевших

В Тюменской области свыше 31 тысячи заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 83 и составило 31 052 человека.

Всего зараженных: 31 052.

Количество смертей: 282.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 83 случая заболевания (всего с начала пандемии – 31052), 85 человек выздоровели (за весь период – 29192), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 371 человек остается под медицинским наблюдением, 718 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались мужчина, 47 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 49 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 282 пациента с COVID-19.

В Ишиме решили закрыть один из корпусов моноинфекционного госпиталя в детском отделении местной больницы. Пациентов, больных коронавирусом, стало меньше.

За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов, выздоровели 3 767 664 человека.