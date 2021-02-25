«Обещала снять порчу с дочки и вернуть мужа»: разведенная тюменка перевела псевдогадалке почти миллион рублей

Разведенная тюменка перевела псевдогадалке почти миллион рублей. Скриншот из видео.

В полицию Тюмени обратилась 50-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой обмана и лишилась более 890 тысяч рублей. Дело в том, что женщина решила наладить свою личную жизнь, однако попалась на уловки мошенницы, которая обещала уладить все дела с помощью магии.

Выяснилось, что в конце прошлого года горожанка переживала развод с супругом. Находясь в стрессовой ситуации и пытаясь вернуть мужа, она позвонила по номеру телефона, который был указан в объявлении в интернете. Поверив, что с помощью магических обрядов можно вернуть любимого, женщина перевела на указанные мошенницей счета около 350 тысяч рублей.

– Псевдогадалка уверила тюменку, что на нее и ее дочь наложена порча, и предложила свои дальнейшие услуги по избавлению от нее. За свою помощь она запросила еще 543 тысячи рублей, которые потерпевшая перевела аналогичным способом. Только спустя время гражданка осознала, что попалась на уловки мошенницы, и обратилась в полицию, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Оперативникам удалось разыскать злоумышленницу в Екатеринбурге. Позже 30-летнюю женщину доставили в областную столицу. В ходе следственных мероприятий подозреваемая призналась в содеянном. Часть денежных средств уже возвращена потерпевшей. В настоящее время полицейские устанавливают причастность мошенницы к аналогичным преступлениям.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурантку отпустили под обязательство о явке и надлежащем поведении.