Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 февраля 2021 года: заболевших все меньше

В Тюменской области заболевших коронавирусом все меньше. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 95 и составило 30 424 человека.

Всего зараженных: 30 424.

Количество смертей: 268.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 102 человека выздоровели (за весь период - 28603), девять детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 051 человек остается под медицинским наблюдением, 1 076 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 268 пациентов с COVID-19.

В Тюменской области изменился режим работы горячей линии по вопросам коронавируса. Она будет работать каждый день с 8 утра до 20.00.

За последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 730 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек.