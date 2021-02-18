Как родителям подготовить ребенка к лечению зубов. Фото - "Доктор Альбус".

Удивительно, но факт: даже самые маленькие дети изначально не боятся стоматологов, чего зачастую не скажешь об их родителях. Иногда именно мамы и папы создают тревожный психологический фон, который приводит к возникновению детского страха перед кабинетом зубного врача. Как родителям сделать так, чтобы их ребенок шел в стоматологию как на праздник, а стоматолог стал другом ребенка, рассказали детские врачи-стоматологи семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Начнем с того, что никто не знает своего ребенка лучше, чем мама и папа. И успех подготовки детей к посещению стоматолога напрямую зависит от включенности в этот процесс родителей – их положительной мотивации и самоотдачи. Кроме того, существуют нюансы, которые зависят от возраста пациентов. Поэтому рекомендации по адаптации можно разделить на две категории: для детей самого младшего возраста – трех-четырех лет – и дошкольного и младшего школьного возраста. В свою очередь, эти советы будут различаться в зависимости от того, есть у ребенка опыт общения с врачами и лечения зубов или он собирается на прием к стоматологу впервые.

Адаптация детей 3 – 4 лет: готовим малыша к знакомству со стоматологом

Если говорить о малышах, то, как ни парадоксально, с ними проще. Всё потому, что им можно преподнести то, что происходит в стоматологии, как волшебство, а докторов представить феями, которые приносят им после лечения подарки. Дети этого возраста искренне верят в сказку. Родители читают им волшебные истории на ночь, поэтому такая подача информации кажется им привычной и естественной.

Как подготовить малышей к встрече со стоматологом? Во-первых, не стоит в глазах ребенка делать этот поход сверхцелью. Но в то же время дома можно заранее открыть сайт стоматологии и показать ребенку фотографию доктора, к которому вы записаны на прием. При этом рассказать, что к этому доброму дяденьке или тетеньке вы скоро пойдете в гости. Во-вторых, в этом возрасте дети охотно слушают интересные истории, тем более что сейчас есть познавательные книги и мультфильмы о профессии стоматолога. К слову, в филиалах «Доктора Альбуса» на Гранитной и на Олимпийской имеются детские книжки по подготовке ребенка к посещению доктора, которые при желании можно на время взять домой. Все описанные в книгах адаптационные приемы призваны простым языком объяснить детям, кто такой стоматолог и как проходит лечение. Рассказать о предстоящем походе в клинику можно и в игровой форме: малыши 3-4 лет увлеченно лепят зубки из мягкого пластилина и принимают участие в других творческих занятиях. Кстати, у многих докторов «Доктора Альбуса» есть профили в социальных сетях, где они делятся своими наблюдениями, советами и адаптационными приемами, которые родители могут использовать.

Вообще, начинать постепенную подготовку рекомендуется недели за две до посещения стоматологии. В течение этого времени можно мягко напоминать ребенку о предстоящем походе в клинику. Конечно же, встречаются дети, которые и без адаптационных приемов со стороны родителей спокойно садятся в стоматологическое кресло и разрешают доктору делать всё необходимое. Этот момент очень индивидуален. Но, чтобы наладить с маленьким пациентом доверительный контакт, помощь родителей нужна в любом случае.

Адаптация дошкольников 5 – 7 лет: настраиваем на позитив и преодолеваем негативный опыт

У детей этой возрастной категории довольно часто уже имеется негативный опыт посещения стоматологии. И родителям важно донести до ребенка, что его ждет поход в другую клинику, в другой кабинет, к другому доктору, которого нашли специально для него. Нужно отстроиться от полученных ранее неприятных ощущений и эмоций, объяснить дочке или сыну, что он особенный и в этот раз всё пройдет иначе.

Самое главное – выяснить, какой этап лечения не нравится ребенку или откуда поступает негативная информация о зубном кабинете. Довольно часто, к примеру, своими переживаниями по этому поводу делятся друзья по детскому саду. Понимание причин боязни поможет родителям понять, в какую сторону двигаться, чтобы настроить ребенка на позитивную волну. Так, если не нравится яркий свет, то на приеме можно надеть очки, не нравится звук – помогут шумоподавляющие наушники.

Если подобного негативного опыта нет, то первая встреча пройдет проще. При знакомстве доктор расскажет маленькому пациенту, как интересно устроено всё вокруг, и проверит, насколько ребенок расположен к необходимым манипуляциям. Чаще всего детские стоматологи не берут малышей на лечение сразу же. Как правило, первый прием – ознакомительный и адаптационный. Доктор общается с родителями, выслушивает их жалобы, пожелания, запросы и проверяет, насколько ребенок в данный момент адаптирован. Далеко не всегда дети готовы к предстоящему лечению в достаточной степени, поэтому для установления доверительного контакта с дошкольниками помощь родителей не менее важна, чем с малышами.

Настраивать ребенка на предстоящий визит к доктору лучше заранее. Детям дошкольного возраста доходчиво объяснить, кто такой стоматолог, в чем заключается его работа и почему так важно ухаживать за своими зубами, помогут специальные телефонные приложения с играми на «зубную» тематику. Дома перед лечебным приемом можно использовать и такой метод: заморозить кубик льда с какой-нибудь игрушечкой и положить за щеку. Это нужно для того, чтобы ребенок в комфортных домашних условиях привык к необычным ощущениям и понял, что ничего страшного в этом нет. Лед достали – щека разморозилась. То же самое происходит и в кабинете стоматолога: ребенок вышел с приема – и через какое-то время ощущение заморозки прошло.

Немного о «суровой правде» и «злых дядях»

Кстати, некоторые дети довольно спокойно относятся к правдивой информации об анестезии, когда им рассказываешь, что их действительно ждет укол и ничего страшного в этом нет. Да, это немного неприятно, но вполне терпимо, потому что практически безболезненно. Родителям очень важно не говорить своим детям, что им не будет больно или что им не будут ставить укол. Дети в своем большинстве не воспринимают частицу «не» в речи, и возникает обратный эффект. Лучше, например, сказать: «Тебе дадут волшебные капли». Также не рекомендуется использовать слово «потерпи», потому что терпеть ничего не нужно – всё должно быть добровольно и комфортно.

Ни в коем случае нельзя в воспитательных целях пугать ребенка «злыми дядями» хирургами, которые вырывают зубы. Не всегда зуб удается спасти, и когда приходит пора идти в хирургический кабинет, у детей начинается паника. А всё потому, что они боятся «злого дядю» как огня. Все доктора, в том числе и хирурги, готовы помочь адаптироваться ребенку. Для этого есть пособия, игры, книги с терапевтическими сказками, которые детям даже дают почитать домой. Сказкотерапия – это книги, написанные психологами. Они помогают раскрыть тайные детские страхи и понять, чего боится малыш, чтобы минимизировать неприятные ощущения и адаптировать его. Цель адаптации – медленное, постепенное включение ребенка в процесс лечения. Это нужно, чтобы маленький пациент потихоньку, незаметно для себя привыкал к действиям доктора. И эта цель будет достигнута быстрее и эффективнее благодаря сотрудничеству с родителями, которые должны понимать, чувствовать своих детей и уметь рассказать доктору обо всем максимально подробно.