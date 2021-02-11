Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 февраля 2021 года: заболеваемость снижается каждый день

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом снижается каждый день. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 123 и составило 29 674 человека.

Всего зараженных: 29 674.

Количество смертей: 265.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 123 случая заболевания (всего с начала пандемии – 29674), 120 человек выздоровели (за весь период – 27860), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 809 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 240 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 63 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 50 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 265 пациентов с COVID-19.

В Тюменском государственном медицинском университете сегодня, 11 февраля, сделали прививки препаратом «Спутник V» преподавателям и сотрудникам. Здесь развернули кабинеты вакцинации и предварительного осмотра. Одной из первых прививку поставила исполняющая обязанности ректора Ольга Фролова.

В Тюменской области количество заболевших коронавирусом снижается каждый день с середины января. Суточный показатель заболеваемости составил 8 на 100 тысяч населения – это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России.

За последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 961 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 027 748 случаев ковид в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 687 летальных исходов, выздоровели 3 538 422 человека.