Тюменский казак споет частушки для невесты на съемках шоу «Давай поженимся!»

Тюменский жених

Молодой тюменец, казак Андрей Ростовщиков едет в Москву за невестой. Парень решил испытать судьбу и принять участие в популярном ТВ-шоу «Давай поженимся». Продюсеры вышли на связь с молодым человеком ещё осенью 2020 года, но всё это время искали для него подходящую кандидатуру.

Андрей поделился со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте», что не все знакомые отреагировали на эту новость положительно. Многие люди уверены, что на шоу много грязи и вряд ли там можно найти вторую половинку.

– Во-первых, мне обещали, что выпуск будет добрый и без грязи. Ну и я сам не позволю превратить это в какую-то клоунаду. А во-вторых, вы же все здравые люди и понимаете, что серьезные отношения строятся годами, а не с «первого взгляда», – успокоил своих подписчиков молодой человек.

Казак из Тюмени

На съемки шоу с Ларисой Гузеевой Андрей позвал и брата Володю. Вместе они планируют покорить сердце невесты фланкировкой шашки и сибирскими частушками.

– Сама поездка – это повод на других посмотреть да себя показать. Вот и всё, – подчеркнул тюменец.

Точная дата выпуска телепередачи пока не известна.

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