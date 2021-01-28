«Уметь работать на компьютере и быть ответственным»: в российской глубинке ищут мэра по объявлению

Умение работать на компьютере поможет соискателю выбиться в мэры Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области решили, что нет лучшего кандидата на должность мэра администрации, чем человек из народа. Поэтому местные чиновники выставили свободную вакансию на должность главы района Евсинской сельской администрации в базу данных регионального центра занятости.

Человек, который захочет откликнуться на свободную вакансию, должен иметь высшее образование, хорошо знать компьютер, быть коммуникабельным, ответственным и уметь работать в команде. В должностные обязанности входит руководство сельской администрацией.

Фото: скрин вакансии

А вот стаж на муниципальной службе будущему главе администрации не нужен, но желателен. Хватит и трех лет работы по специальности. А еще рабочий день будет ненормированным, об этом также предупреждают кандидатов на должность мэра. Заработная плата – от 26 до 30 тысяч рублей. Так как вакансия находится в открытом доступе, откликнуться на нее сможет каждый желающий.

Несмотря на то что все желающие смогут отправить свои резюме, будущего главу выберут по итогам конкурса. Сколько человек выразили желание руководить селом, пока не сообщается.

Напомним, до 1 января 2021 года пост мэра Евсинской сельской администрации занимала Светлана Сидоренко. Однако в начале года женщина покинула свой пост по собственному желанию.

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