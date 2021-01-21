Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 января 2021 года: вакцина пошла по районам

Вакцина пошла по районам Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 26 717 человек.

Всего зараженных: 26 717.

Количество смертей: 233.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 156 человек выздоровели (за весь период – 25104), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 543 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 297 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 233 пациента с COVID-19.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Аромашевский район. Здесь 50 доз используют для вакцинации группы риска – медиков, работников образования и социальной сферы.

В Ишиме и Ишимском районе почти 300 человек из групп риска сделали прививку от коронавируса. Половина из них являются сотрудниками областной больницы № 4.

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 902 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровели 3 054 218 человек.