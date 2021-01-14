Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 162 и составило 25 569 человек.Всего зараженных: 25 569.Количество смертей: 223.Режим повышенной готовности: до 28 февраля.За минувшие сутки зарегистрировано 162 случая заболевания (всего с начала пандемии – 25569), 160 человек выздоровели (за весь период – 24002), 14 детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 637 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 58 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 62 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 223 пациента с COVID-19.В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля. Также стало известно, что сохранится ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.В Тюменскую область для вакцинации пятисот человек поступила тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». Среди добровольцев – работники территориального органа и учреждений Роспотребнадзора, медицинских организаций, образовательных организаций и другие. Ни у одного из добровольцев не было поствакцинальных осложнений.Порядка 2 500 тысяч тюменских предприятий нарушали закон в новогодние праздники. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.В Тюменской области появилась информация, что жителей региона прививают препаратом «ЭпиВакКорона», который не прошел испытания. Недостоверные сведения опровергли в оперштабе.За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 956 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровели 2 882 044 человека.