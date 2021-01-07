Пандемия коронавируса серьезно ударила по рынку труда. В условиях режима повышенной готовности, объявленного в Тюменской области, увеличилось количество обращений в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.Вырос и уровень безработицы, а количество заявленных работодателями вакансий весной было на уровне 11 – 12 тысяч. Заметно сократились предложения на рынке труда в таких сферах, как обеспечение электрической энергией, газом и паром, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, обрабатывающие производства и строительство.В то же время увеличилось количество заявленных вакансий в сфере деятельности грузового транспорта и перевозки грузов на 17 процентов, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 12 процентов.В течение лета и осени количество вакансий постепенно росло и к концу года составляет почти 20 тысяч.