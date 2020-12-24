Популярный дрессировщик Эдгард Запашный в своем Instagram опубликовал видео, где он обнимается с ласковой львицей. Как оказалось, тюменской.– Это девочка! Живет она в семье великолепного дрессировщика Виталия Смолянца, – подписал пост в соцсети Запашный.«Эта девочка» – одна из артисток Тюменского государственного цирка. Зовут ее Муна. В своих соцсетях сотрудники цирка тоже разместили видео, на котором Эдгард не может устроять перед очаровательной хищницей. Молоденькая львица обнюхивала и ласкалась с незнакомцем, но осталась недовольна запахом других львов.Ещё одно видео с Запашным снято во время работы с львицами на арене. На одной из них дрессировщики проверяли, послушается ли москвича тюменское животное. Эдгард давал команду, но своенравная Ляля его игнорировала. А вот родного дрессировщика Виталия Смолянца послушалась, стоило ему попросить.Как пояснила пресс-служба тюменского цирка, дрессировщик Виталий Смолянец и его большие кошки стали героями телепрограммы «Легенды цирка с Эдгардом Запашным», которая выйдет 31 декабря на телеканале «Звезда». В программе представят шоу тюменского укротителя «Империя Львиц».