Свадьбы-2020 в Тюмени: молодожены – о том, зависит ли успех союза от магии чисел

За 11 месяцев 2020 года в ЗАГСе Тюменской области зарегистрировали брак 8 612 пар Фото: Ирина Ромашкина

Ах, эта свадьба! Пела и плясала… в количестве не более 50 человек, обязательно в масках, при наличии дезинфицирующих средств! Еще в начале этого года никто и подумать не мог, что молодоженам по каким-то причинам запретят играть свадьбы. Однако многие молодожены не спасовали перед непредсказуемым 2020-м, не только зарегистрировав брак в ЗАГСе, но и отгуляв свадьбу, конечно с учетом всех ограничений режима повышенной готовности.

В рамках ограничений

В марте этого года Министерство юстиции РФ выдало предписание в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, связанном с распространением коронавирусной инфекции: российские органы ЗАГС временно приостановили государственную регистрацию заключения брака. Забавное совпадение: письмо Минюста издано 30.03.2020 – а дата-то магическая…

Несостоявшиеся в период ограничения свадьбы переносились на лето. Позднее тюменский ЗАГС открыл двери в залы торжеств, но на регистрации брака можно было присутствовать только молодоженам. Влюбленные выкручивались из ситуации – запускали онлайн-трансляции, чтобы их близкие увидели церемонию.

Спустя время ограничения смягчили, и до 15 января 2021 года в зал торжеств допускают не более десяти человек, включая фотографа. Не стоит забывать, что сам праздник молодоженов ограничен 50 гостями. Иными словами, официальная регистрация брака стала еще более… официальной.

В ЗАГСы впускают только десять человек, включая невесту и жениха, а также фотографа. Многие молодожены транслируют свадьбу онлайн, чтобы поделиться счастьем с близкими и друзьями

Союз двух…

Готовятся заключить супружеский союз тюменские влюбленные Юлия и Павел. Молодожены решились на брак в сентябре, дата назначена на эту пятницу, 18 декабря. В списке гостей – чуть больше 40 человек. С ограничениями пандемии пара справляется, куда сложнее бороться со списком примет суеверной невесты.

– Можно просто открыть список примет – я верю во все! – шутит Юлия. – В приметы в нашей семье верю только я, а мой мужчина говорит, что это всё суеверия. Мы даже кольца уже носим, хотя по приметам это как бы нельзя. Мы боремся с суевериями, я так понимаю.

Однако нескольким приметам Юлия сохранила доверие. Она выбрала и купила свадебное платье в тайне от жениха и не показывает его до свадьбы – наряд хранится у мамы.

– Свадебное платье сшито цельно, не отдельно корсет и юбка – это плохая примета. Мама моя тоже будет в платье, потому что мамы должны быть в платье, чтобы союз был полноценным. Запретила маме надевать жемчуг на свадьбу, слышала, что нельзя, – перечисляет невеста.

Однако есть у Юлии веская причина не верить в магию свадебной даты. Дело в том, что это ее второй брак. Впервые тюменка выходила замуж 08.08.2007, правда, магическая дата не повлияла на счастье в супружестве. В этот раз невеста доверилась не магии чисел, а своему мужчине.

– Я очень боялась високосного года, не хотела выходить замуж в этом году. Но мой мужчина сказал, что всё это глупые суеверия и мы в них не верим – мы будем жениться 18 декабря. Эта дата для него важна: день рождения его любимой бабушки, и даже на небе ей будет очень приятно, – пояснила выбор даты свадьбы невеста.

Самой популярной магической датой стала 20.02.2020 – в этот день в Тюмени зарегистрировали брак 100 пар Фото: Виктория Стеблова

Посчитаем «счастливых»

И все же свадьба – это традиционная церемония, большинство пар готовятся к событию заранее и дату семейного праздника порой выбирают особую, связывая счастье с магией чисел. Например, самой популярной датой из магических стало 20.02.2020 – в этот день в Тюмени зарегистрировали брак 100 пар. Зимой, до пандемии, 87 пар поженились в День всех влюбленных, а 52 пары сыграли не только свадьбу, но и шутку с високосным годом, отметив бракосочетание 29 февраля.

Три красивые летние даты тоже были не менее популярными: 07.07.2020 – было 56 браков, 08.07.2020 супружеский союз заключили 63 пары, а 08.08.2020 сыграли свадьбу 98 молодоженов. В 2020-м оставалось две «идеальные» даты: 10.10.2020 в брак вступили 79 пар, а в последнюю магическую дату уходящего года – 12.12.2020 – свадьбу сыграли 56 тюменских молодоженов.

Первая магическая дата 2021-го тоже имеет успех у влюбленных: на 21.01.2021 в ЗАГС Тюменской области подано 64 заявления о заключении брака. Ведомство дополнило, что за 11 месяцев 2020 года всего зарегистрировано 8 612 браков.

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