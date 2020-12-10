Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 декабря 2020 года: в больницах появились экспресс-тесты на COVID-19

В тюменских больницах появились экспресс-тесты на COVID-19. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 19 890 человек.

Всего зараженных: 19 890.

Количество смертей: 154.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

за минувшие сутки зарегистрировано 163 случая заболевания (всего с начала пандемии – 19890), 381 человек выздоровел (за весь период – 18209), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 395 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 269 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 46 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 80 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 154 пациента с коронавирусом.

У жителей Тюменской области появилась возможность узнать результаты тестов на коронавирус буквально за 15 – 20 минут по мазку из носоглотки. Дело в том, что сегодня, 10 декабря, часть местных медицинских учреждений стали применять экспресс-тесты для выявления вируса COVID-19. Всего приобретено 10 тысяч таких тест-систем, их будут применять, когда анализ нужен немедленно.

Хоккеисты тюменского клуба «Рубин» посвятят сезон 2020/2021 годов медицинским работникам. На форме спортсменов уже красуется надпись «Спасибо, доктор». Таким образом они выражают благодарность медикам.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 877 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровели 2 033 669 человек.