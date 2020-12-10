Тюменская область готова приступить к массовой вакцинации от коронавируса. Фото: pixabay.com

Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации. В регион уже поступила первая партия вакцины «Спутник V», которая прошла все этапы испытаний. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

– Первым привито будет декретированное население: врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб – те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами. Технически регион полностью готов приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса, – рассказала замгубернатора.

По словам Ольги Кузнечевских, в тюменской области на сегодняшний день созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре – в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Также стало известно, что поступило 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.

Ольга Кузнечевских напомнила, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Эта мера, по ее словам, позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения не только при гриппе, пневмонии, но и при коронавирусе.