Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 ноября 2020 года: пройдут клинические исследования вакцины

В Тюменской области пройдут клинические исследования вакцины. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 173 и составило 17 611 человек.

Всего зараженных: 17 611.

Количество смертей: 131.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области пройдут клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона». Уже начался набор добровольцев в возрасте от 18 лет. Им предстоит соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый из них собственноручно подписывает добровольное согласие.

Жителя Тюмени оштрафовали за поездку в маршрутке без маски. Суд над горожанином, где его признали виновным в совершении административного правонарушения, состоялся в среду, 25 ноября.

Несмотря на усилия врачей, скончались женщина, 64 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний и мужчина, 67 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом.

В Тюменской области продолжаются проверки соблюдения требований режима повышенной готовности. Особое внимание специалисты Роспотребнадзора и полицейские уделяют объектам торговли, общепита и сферы услуг. С недавних пор им стало проще выявлять предприятия, не соблюдающие санэпидправила, так как на их деятельность жалуются сами местные жители.

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 073 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровели 1 685 492 человека.