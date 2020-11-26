«Угрожал убить, называл чужими именами»: в Тюмени велосипедист 11 лет насиловал девочек в парках

В Тюмени велосипедист 11 лет насиловал девочек в парках. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменском Следственном комитете рассказали о страшных преступлениях, которые совершал местный житель с юными горожанками. Оказывается, в 1990-х годах и начале 2000-х в Тюмени орудовал серийный маньяк, который, используя грубую мужскую силу, насиловал девочек и молодых женщин.

Так, с ноября 1992-го по декабрь 2003 года обвиняемый совершил серию изнасилований девочек от 12 до 15 лет, а также нескольких молодых женщин. Свои грязные преступления он совершал в районе пересечения улиц Холодильной и 50 лет ВЛКСМ, в Гилёвской роще, Гагаринском парке, лесополосе на улице Дружбы, а также в поселке Боровский, подстерегая тюменок вечерами в безлюдных местах. Позже жертвы злоумышленника в один голос заявляли, что тот передвигался на велосипеде, заводил с ними разговор и почему-то называл чужими именами. После этого, угрожая убийством, грубо насиловал.

– В те годы были возбуждены уголовные дела по заявлениям пострадавших, но преступника так и не нашли. Производство по уголовным делам приостановили. Уже позже следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел изучили их и выдвинули версию, что преступления могут быть совершены одним лицом. По почерку они были идентичны изнасилованиям, за которые в 2005 году к 13 годам лишения свободы осудили 61-летнего жителя Тюмени, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Потерпевшим показали фотографию зека, все женщины с уверенностью опознали его как человека, который когда-то надругался над ними. Однако в суде мужчина уже не появится, так как умер в 2007 году от заболевания в одной из тюрем России.

Местные специалисты осмотрели места происшествий, повторно и подробно допросили потерпевших и свидетелей, были назначены и проведены судебные экспертизы. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.