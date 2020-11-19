Экс-участница шоу «Голод» обвинила героиню программы Андрея Малахова в мошенничестве

Журналисты подготовили для зрителей масштабное разоблачение магов-аферистов. Однако неожиданно одна из приглашенных по видеосвязи стала разоблачительницей гостьи программы. Скриншот видео

Бывшая участница телепроекта «Голод» Наталья Сюткина из Тюмени неожиданно для зрителей стала участницей программы Андрея Малахова, набросившись на гостью студии Кристину Мельниченко с обвинениями в мошенничестве. Это случилось после того, как Кристина рассказала участникам программы о том, как ее обманула гадалка на два миллиона рублей.

Программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым посвятили экстрасенсам-шарлотанам. Исцеление смертельных болезней, заговоры на счастье, лечение коронавируса – современные маги и гадалки вербуют клиентов через соцсети. Они предлагают россиянам свои услуги за баснословные деньги, а рекламируют всемогущих людей известные лица, рассказали в «Прямом эфире». Одного такого астролога прорекламировала в своем Instagram телеведущая Ольга Бузова.

Журналисты подготовили для зрителей масштабное разоблачение магов-аферистов. Одним из спикеров программы стала Кристина Мельниченко, обманутая онлайн-гадалкой. Это было в 2017 году, Кристина наткнулась на рекламу гадалки Анастасии в соцсетях. Суммы за сеансы астролог просила разные, от 2 500 рублей за диагностику.

– Первый сеанс очень хорошо помню, я отдала за него 33 000 рублей. Преподносит это так, что это возраст Христа и нужно отдать 33 000 рублей, – сказала она.

В общей сложности Кристина отдала ей 2 000 000 рублей, а взамен ничего не получила. Женщина требовала вернуть деньги, хотела решить вопрос по закону. Далее ей стали поступать угрозы от гадалки и ее помощника. Дело на колдунью до сих пор «висит», сама же экстрасенс, судя по Instagram, процветает.

– Вы верите в закон бумеранга? – неожиданно спросил героиню Андрей Малахов.

– Верю, – ответила Кристина.

– Потому что, когда мы готовили программу, к нам в редакцию обратилась Наталья Сюткина из Тюмени. Она уверяет, что вы обманули около 30 человек, – парировал Малахов.

В этот момент на экране в студии «Прямого эфира» дали изображение видеосвязи с тюменкой.

– Кристина, ты тратишь такие деньги на гадалок, почему ты не вернешь людям? И где твоя подруга, на которую вы оформили ИП? Вы обманули людей на более чем миллион рублей. Вот расписка, по которой деньги мне должны! И таких расписок куча у людей. Почему вы не возвращаете деньги? Я уже простила, спасибо, что забрал деньгами. Но девчонки ревут. Было 55 человек. Ушли те, кому девочки должны менее 10 000. Остались, как у меня – 43 000 они должны, и у девчонок 100 000 и так далее, – обрушилась с обвинениями Наталья.

По словам Кристины, Наталья клевещет, чтобы пропиариться, так как она бывшая участница телепроекта «Голод». Скриншот видео

Она пояснила, что в 2018 году женщины скидывались, чтобы организаторы приобрели для них со скидкой одежду на базе оптовых закупок «Садовод».

– Доказательная база какая, что я у тебя взяла деньги? Эти дамы, узнав о ситуации, что я решаю вопрос с гадалкой, что сумма два миллиона, решили: «Давай мы поможем Насте сделать добро». Она писала лично гадалке, – обвинила в обратном Кристина тюменку.

По словам Кристины, Наталья клевещет, чтобы пропиариться, так как она бывшая участница телепроекта «Голод».