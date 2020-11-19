Российского блогера Алексея Кунгурова обвинили в призывах к терроризму и возбуждении ненависти и вражды

Алексей Кунгуров – российский блогер, автор колонки в «Живом журнале» (livejournal.com). Фото с личной страницы блогера в соцсетях

Сразу по двум статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности...» обвиняется тюменский блогер Алексей Кунгуров. Как прокомментировала пресс-служба Лефортовского суда Москвы журналисту Kp.ru, материал уголовного дела и ходатайство на заочный арест Кунгурова поступил к судье сегодня, 19 ноября.

– К нам поступил материал в отношении Кургурова Алексея Анатольевича. Он подозревается в совершении преступлений по части 1 статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 1 статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ, – сообщили в пресс-службе.

Алексей Кунгуров – российский блогер, автор колонки в «Живом журнале» (livejournal.com). Фото с личной страницы блогера в соцсетях

Алексей Кунгуров – российский блогер, автор колонки в «Живом журнале» (livejournal.com). В 2016 году его уже судили за один из «живых» постов, где он прошелся острым словом по военной операции российских военных в Сирии. Тюменца приговорили к 2,5 годам колонии-поселения по статье «Террористический акт». Год назад суд Тюмени на 15 суток арестовывал Кунгурова по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») из-за поста «Допустимо ли называть русский народ г*****».

Какой именно текст блогера на этот раз заинтересовал силовиков и послужил поводом для возбуждения уголовного дела сразу по двум статьям, в пресс-службе Лефортовского суда Москвы не сообщили. В ведомстве сослались на то, что судья еще не ознакомился с материалами.

– Материал поступил сегодня и был передан сегодня же судье. Пока не рассмотрен, когда будет назначено слушание и прочей информации пока нет, – ответили «Комсомолке».

Ранее текст Кунгурова анализировал доцент кафедры журналистики Тюменского государственного университета Владимир Лысов.

– Проанализировав текст блогера с никнеймом kungurov, можно констатировать, что в его словесных оборотах присутствуют призывы к расколу в обществе, к конкретным, иными словами, к революционным действиям определенного характера, к дестабилизации общественно-политической жизни страны, – заключил эксперт.

Ждут ли проверки текстов Кунгурова на этот раз, а также грозит ли тюменскому блогеру заключение под стражу? «Комсомольская правда» следит за развитием событий.