«Предъявите документ!»: в Тюмени охранники ТРЦ попросят показать паспорт, если посетитель выглядит младше 18 лет

В Тюмени охранники ТРЦ попросят показать паспорт, если посетитель выглядит младше 18 лет. Фото: Вадим Бегун

Сотрудников тюменских торговых центров и предприятий общественного питания предупредили о необходимости соблюдения ограничений, которые были установлены региональным правительством из-за пандемии коронавируса. Так, охранникам нельзя впускать несовершеннолетних без сопровождения родителей. Посетителю придется предъявить паспорт, если его возраст вызовет сомнения.

Специалисты департамента потребительского рынка администрации города Тюмени осуществили 25 выездов в торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, чтобы проинформировать работников торговых объектов по ограничению доступа детей.

– Если у охранника возникнет сомнения в достижении посетителем совершеннолетия, то зайти на территорию торгового центра можно будет только по предъявлении документа, позволяющего установить возраст. Кроме того, администрациям рекомендовали ограничить доступ граждан к Wi-Fi. Нарушений пока зафиксировано не было, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что 517 предприятий общепита, работающих на территории региона, были уведомлены о запрете принимать посетителей с 23.00 до 6.00. 33 из них лично вручили постановление для незамедлительного исполнения. Специалисты департамента объехали шесть розничных рынков и две ярмарки, чтобы напомнить администрациям об ограничениях, введенных для граждан старше 65 лет, которые тут трудятся.

В целом работники департамента потребительского рынка предупредили об ответственности руководителей 1118 объектов сферы торговли, 517 организаций сферы общественного питания, 52 предприятий пищевой промышленности, 15 оптовых баз, шесть рынков и столько же ярмарок и многих других объектов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что детям до 18 лет в Тюменской области запретили посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Ограничение вступили в силу с понедельника, 16 ноября. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

– Эта мера, принятая по предложению управления РПН, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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