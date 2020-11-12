Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 ноября 2020 года: «Может быть ухудшение ситуации»

В Тюменской области может ухудшиться ситуация с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 158 и составило 15 249 человек.

Всего зараженных: 15 249.

Количество смертей: 99.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Тюменский индустриальный университет перешел на дистант. До особого распоряжения для обучающихся головного вуза в Тюмени и филиала в Тобольске образовательные программы в полном объёме в соответствии с утверждённым расписанием по образовательным программам СПО и ВО реализуются в электронной информационно-образовательной среде.

Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 61 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, мужчина, 45 лет, от респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 99 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным на 11 ноября, темп прироста заболевших коронавирусом составляет более единицы. Однако ситуация может еще ухудшиться.

В Тюменской области выявлены факты курения кальянов в кафе, а некоторые ночные клубы работают, несмотря на запрет. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 858 568 случаев коровида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.