Российского актёра театра, против которого возбуждено 85 уголовных дел, задержали спустя семь лет федерального розыска

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Бывшего директора тюменского авторынка «Мир-Авто» Антона Аверкина задержали 17 октября 2020 года в Екатеринбурге. С 23 января 2013 года мужчина числился в федеральном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. За время, которое Антон Аверкин находился в бегах, а это ни много ни мало семь лет, он сумел построить себе карьеру в драматическом театре «Театрон».

Художественный совет по достоинству оценил актерские таланты Аверкина и назначил его чуть ли не заместителем художественного руководителя театра. Кстати, туда он устроился без документов, навешав лапши на уши руководству об их «потере» и «скором восстановлении».

За годы в бегах «театральный деятель» сумел устроить и свою личную жизнь. Он жил с актрисой театра, сумел уговорить её уволиться и даже взять кредиты на открытие своего собственного театра. Правда, кредитные деньги быстро кончились, а идея о театре с треском провалилась. Паре ничего не оставалось, как вернуться на работу, а позже отправиться на гастроли по стране.

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В то время у Аверкина было три филиала, где продавали подержанные машины. Преступник совершал свои деяния по единой схеме: люди сдавали автомобили в комиссионку, а мошенник снимал машины с государственного учета и назначал за них цену. Тем временем хозяева транспорта все еще надеялись получить за них достойные суммы.

После того как схемы афериста вскрылись, он ударился в бега. В отношении него в 2012 году возбудили 85 уголовных дел, общий ущерб составил более 70 млн рублей.

– По постановлению Ленинского районного суда Тюмени аферист заключен под стражу и находится в следственном изоляторе. Желая выйти на свободу, он обратился с апелляционной жалобой в Тюменский областной суд и заявил, что 7 лет скрывался не от следствия, а от народного гнева (то есть огромного количества потерпевших). По его словам, сейчас страсти поутихли и на время следствия он может безопасно вернуться в отчий дом. Он тесно сотрудничает со следствием, а на свободу ему надо для того, чтобы восстановить утерянный паспорт гражданина РФ и просроченное водительское удостоверение, – рассказали в пресс-службе тюменского областного суда.

Суд отклонил апелляцию жалобу обвиняемого и продлил арест на месяц.