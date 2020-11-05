В деревне под Тобольском подросток застрелил друга на охоте

Следователи уже вылетели на место трагедии Фото: pixabay.com

Страшной трагедией закончилась охота двух подростков 12 и 13 лет около деревни Вармахли Тобольского района. Здесь, в труднодоступном месте под названием Заболотье, по неосторожности один мальчик застрелил другого. По неподтвержденной пока информации, подростки возвращались с охоты и, когда один из них начал разряжать ружьё, прозвучал выстрел. 12-летний друг мальчика погиб на месте.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, сейчас следователи вылетели на место происшествия. По факту трагедии проводится доследственная проверка, которая покажет, из-за чего произошла гибель ребёнка и почему у детей в руках оказалось оружие.

К слову, к делу подключилась и прокуратура Тюменской области. Прокурор региона Владислав Московских поручил Тобольской межрайонной прокуратуре проверить, соблюдалось ли законодательство об оружии и как родители детей исполняли свои обязанности. При наличии оснований будут приняты все меры реагирования. Сейчас на место ЧП вылетел заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области охотник случайно застрелил друга. Мужчина перепутал товарища с дичью.