Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 ноября 2020 года: количество заболевших превысило 14 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 153 и составило 14 008 человек.

Всего зараженных: 14 008

Количество смертей: 83

Режим повышенной готовности: до 12 ноября

Изоляция для приезжих: нет

Горячие источники: открыты

Музеи, кинотеатры и театры: открыты

Детские развлекательные центры: открыты

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Оперативный штаб Тюменской области доложил о двух пациентах с диагнозом «коронавирус», умерших на фоне осложнений.

– Мужчина 62 лет скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, мужчина 69 лет – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 83 пациента с коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются 2 146 пациентов, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, за минувшие 24 часа положительный тест на COVID-19 подтвердился у 153 человек, 11 из них – дети.

Выздоровели за минувшие сутки 94 пациента (за весь период – 9 083), 1 963 человека находятся в нашем регионе на перевахтовке.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 768 человек с COVID-19, с начала периода – 1 693 454. Выздоровевших – 15 567, за весь период – 1 266 931. Умерших – 389, с начала периода – 29 217.