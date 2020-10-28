Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 октября 2020 года: почти две тысячи пациентов под медицинским наблюдением

В Тюменской области 1 942 человека остаются под медицинским наблюдением, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 12 967 человек.

Всего зараженных: 12 967.

Количество смертей: 62.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 137 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 12 967), из них семь детей.

1 942 человека остаются под медицинским наблюдением, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Смертельных случаев сегодня нет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 62 пациента с коронавирусом.

Врачи выписали по выздоровлению 71 пациента (за весь период – 8 546). 2 158 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

Накануне скандальное видео выложила тюменка, популярная блогерша и телеведущая Алена Водонаева. Она воспользовалась услугами такси, а водитель ехал без медицинской маски. Это вызвало у нее негодование. Но мало того, на обратном пути ситуация повторилась, а таксист при этом высадил настаивающую на выполнении требований Роспотребнадзора пассажирку.

В Тюмени продолжает работу двухдневный форум «Инфотех–2020». В 2020 году 90% работы площадок форума переведено в онлайн, что позволило еще больше расширить географию участников: к мероприятию присоединились тысячи гостей и экспертов из более чем 30 регионов страны.

Приемно-диагностическое отделение ОКБ № 2 отремонтировали. Там установили новую входную группу с автоматическими дверьми, что значительно облегчает работу бригад скорой помощи.

Также тюменцам пояснили, как получить больничный лист при вызове врача на дом.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 361 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.