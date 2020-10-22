Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 октября 2020 года: инфекцию завозят из-за пределов региона

В Тюменскую область инфекцию завозят из-за пределов региона. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 139 и составило 12 152 человека.

Всего зараженных: 12 152.

Количество смертей: 56.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За последний месяц в Тюменской области зарегистрировано 144 случая завоза инфекции. Чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и в транспорте. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо на заседании оперативного штаба.

В Тюменской области пациентов с COVID-19 принимают в пятнадцати моногоспиталях. Всего в регионе развернуто 2 703 инфекционные койки. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.