Хочется лепить снеговика и наряжать елку: тюменцы эмоционально отреагировали на первый снегопад

Первый снег в Тюмени. Фото: социальная сеть "Вконтакте"

Первый снегопад порадовал сегодня жителей и гостей города Тюмени. В настроении тюменцев сразу появились нотки волшебства и предновогоднего настроения, а сториз Instagram посвящают только этому событию.

– Ребят, всем привет, у нас в Тюмени снег! – вещает в своем блоге в Instagram Елена Минц.

Творческих личностей Тюмени это событие порадовало больше всех. Каждый из них поделился своими впечатлениями и фотографиями со снегом в своих аккаунтах.

Снег в Тюмени. Фото: Instagram chris_nasonova

В одном из городских пабликов социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, в которой тюменцам предлагают делиться фотокарточками первого снега. Не обошлось и без зимних шуточек. Ведь, как известно, где снег, там и мороз.– Утро началось не с кофе, а с хлопьев снега за окном. Настроение поднялось мгновенно, сразу же захотелось заняться новогодними хлопотами: подарки покупать, снеговика лепить, елку наряжать, – пишет в своем аккаунте Виктория Фролова.

– Ох, скоро балет будет бесплатный, – пишет в комментариях под фотографией первого снега Евгения Кузина.

Первый снег. Фото: Instagram wow_kkat

К слову, снег, выпавший с утра, не первый в этом октябре. Несколько дней назад тюменцы уже могли видеть небольшие белые крупинки, но по-настоящему крупные белые хлопья за эту осень выпали впервые. Впрочем, они довольно быстро растаяли. На всю оставшуюся неделю синоптики обещают снег и дождь, но температура не опустится ниже -6°.

Напоминаем, самое время менять резину с летней на зимнюю - мы подскажем как. А еще тюменцы уже выбирают заведение для новогодних корпоративов - читайте в нашем материале.Осенью 2020 года, первый снежок появился позже обычного, и конечно не задержался надолго. Практически сразу он растаял, но успел подарить жителям положительные эмоции на весь день. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» напоминает о том, что нужно одеваться теплее и беречь свое здоровье.