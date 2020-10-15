Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 октября 2020 года: 50 умерших от COVID-19

В Тюменской области 50 умерших от COVID-19. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 133 и составило 11 139 человек.

Всего зараженных: 11 139.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончался 71-летний мужчина от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 50 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Тюменские суды снова ограничили доступ для граждан из-за коронавируса. Входить в здания разрешили только участникам судебных процессов.

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.