Следком Тюмени возбудил дело против матери, которая обматерила сына в прямом эфире из-за курения

Полицейские навестили матершинницу-мать, а следователи решили проверить и соцслужбы, упустившие из вида безответственную тюменку. Скриншот видео

Следователи заинтересовались агрессивной матерью из видео, опубликованного накануне в городском паблике. Пьяная тюменка запускала стрим в приложении для знакомств. В записи она матом оскорбляла своего 12-летнего сына. После того как ролик попал в сеть, семью навестили соцслужбы и детский омбудсмен, которые довели до сведения полиции происходящее с детьми.

Сегодня утром к женщине наведались полицейские. Однако, чтобы войти, представителям правоохранительных органов пришлось уговаривать автора скандального видео. Стало известно, что ее зовут Светлана и ей 32 года. Полицейским она сообщила, что не избивала своего ребенка, а стрим делала в новогодние каникулы. Ругалась на сына, когда заподозрила Влада в курении.

По версии следствия, подозреваемая вышла в прямой эфир в интернет из своей квартиры и «нанесла побои старшему сыну 2008 года рождения, а также оскорбляла его и младшего шестилетнего ребенка грубой нецензурной бранью, унижала их». Против женщины Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту истязания, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица.

– Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе они дадут юридическую оценку факту ненадлежащего исполнения (бездействия) должностными лицами органов опеки и профилактики служебных обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает Следком Тюменской области.

Напомним, ранее ситуацию под контроль взяла прокуратура Тюмени.