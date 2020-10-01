«Вегетарианство – это инвестиция в здоровье»: тюменский веган – о пользе растительной пищи и о вреде мяса

Тюменец Иван- вегетарианец Фото: Из личного архива

Каждый год 1 октября планета отмечает Всемирный день вегетарианства, и каждый год к этому течению присоединяется всё больше людей. Мы встретились с молодым тюменцем Иваном, который придерживается веганского образа жизни. Парень рассказал, чем питаются вегетарианцы и почему полезен такой образ жизни.

– Я не употребляю практически все продукты животного происхождения, – рассказывает тюменец. – Обычно у людей есть причины для отказа от такой пищи: религиозная, медицинская, жалость и к животным и многое другое. Я стал веганом по другой причине. Мне было интересно с позиции вкусовых ощущений, ведь рацион питания весьма отличается. Ты сразу узнаёшь о массе новых продуктов и блюд, меняется твой режим питания. Я до сих пор не всё попробовал.

Если смотреть на вопрос употребления мяса с экономической точки стороны, то производство килограмма мяса «сжирает» гораздо больше ресурсов, чем производство килограмма растительной пищи. Условно, если один кило мяса перевести в растительную пищу, то получится около 50 килограммов.

– Я не «лютый» эколог, но немного знаю о позиции экологии в вопросе вегетарианства. Все люди привыкли ругать бензиновый двигатель, но почему-то никто не обращает внимание на вред производства крупного рогатого скота, который тоже выбрасывает метан, – делится молодой тюменец.

Иван признался, что отказывался от продуктов животного происхождения постепенно, но сначала отказался от сахара. Результат его поразил: сон стал крепче, голова стала работать лучше, улучшилось настроение.

– Образно говоря, вегетерианство – это некая инвестиция. Ты отказываешься от чего-то одного, но получаешь очень много позитивных результатов в виде хорошего пищеварения, похудения без особых физических нагрузок и многое другое.

Вегетарианская еда Фото: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Вегетарианство – отдельная система питания. Как и другие системы, она имеет свои плюсы и минусы. Поэтому мы всегда призываем относиться к вегетарианству разумно. Мясо –уникальный продукт, который практически нереально заменить. В случае отказа от него есть опасность получить дефицит белка. Именно поэтому, во избежание белкового дефицита, необходимо употреблять в пищу крупы, грибы, орехи, сою и бобы, – прокомментировала ситуацию диетолог Елена Дороднева.

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