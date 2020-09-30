Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 октября 2020 года: более 20 классов в Тюменской области закрыты на карантин

За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 78 и составило 9 506 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в лабораториях региона зафиксировали 78 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии у 9 506 человек подтвердился этот диагноз. 28 человек сегодня выписаны с отрицательным тестом, за весь период пандемии в регионе выздоровели 7 616 человек. 1 898 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Накануне заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова заявила, что ведомство намерено приостановить деятельность кинотеатра «Атмос Синема», где на время проверки отсутствовали антисептики, запас масок, бактерицидные облучатели.

– Принято решение о составлении протокола об административном приостановлении деятельности данного объекта и направлении протокола в суд, – уточнила Юлия Распопова.

Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер в прямом эфире ответил на вопросы родителей. В частности, он отметил, что по требованиям Роспотребнадзора школу или детский сад закрывают на карантин, если порог заболеваемости ОРВИ в учебном заведении превысил 25%. Те же условия касаются отдельных классов: если четверть учеников больны, класс уходит на карантин. В настоящее время более 20 классов в Тюменской области закрыты на карантин по ОРВИ.

– По классам могу сказать, что в каждом муниципалитете региона так или иначе уже закрытие на карантин было, – сообщил Райдер.

Кстати, в рамках благотворительности тюменские предприятия оказывают поддержку школам и детским садам, чтобы обезопасить от ковида детей.

По данным оперштаба, за минувшие сутки заболели ковидом еще три ребенка. Под медицинским наблюдением остаются 976 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровели 958 257 человек.