Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 сентября 2020 года: число заболевших растет

В Тюменской области растет число заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 8 257 человек.

Всего зараженных: 8 257.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 7204), три ребенка (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 694 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 859 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 363 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 128 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 915 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 046 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровели 862 373 человека.