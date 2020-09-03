Проверка слуха: правда ли, что тюменских школьников отправят на дистанционку с 21 сентября?

Отвечаем на слухи, которые распространяются среди родителей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Среди тюменских родителей появился слух о том, что с 21 сентября 2020 года школьники, кроме учеников 1-го, 9-го и 11-го классов, вновь перейдут на дистанционное обучение. Однако, как рассказала пресс-секретарь департамента науки и образования Тюменской области Евгения Самохвалова, информация о переходе ребят на онлайн-формат не соответствует действительности.

– Первого сентября президент России заявил, что дистанционный способ получения образования не заменит традиционный – он может только дополнять его. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему. Планов таких нет, – подчеркнули в пресс-службе.

Между тем в новом учебном году родители по желанию могут сами переводить своих детей на дистанционное образование. Для этого нужно просто написать заявление у директора своей школы. По словам заместителя губернатора, директора регионального департамента образования Алексея Райдера, решение остается за родителями.

– Школа не вправе отказывать в этом. Если родители столкнулись с отказом, нужно обратиться в муниципальные или областные органы образования. Все ситуации разберем индивидуально, с решением в пользу ребенка, – заверил Алексей Райдер.

Напомним, что все российские школьники в новый учебный год вошли с новыми санитарными правилами. Отныне массовые скопления детей запрещены, на входе в школу – обязательная термометрия и обработка рук антисептиком.

Учителям тоже приходится нелегко: после перерыва длиной в полгода тяжело вернуть ребят в рабочее русло. Если после обычных летних каникул на это уходило 2 – 3 недели, то сейчас нужно гораздо больше времени. Сегодняшняя задача педагогов – восполнить все пробелы в знаниях с предыдущего учебного года, плюс изучить новые темы.

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